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Els partits reproven el "problema de seguretat"

Els partits reproven el «problema de seguretat»

Els partits reproven el «problema de seguretat» / ACN

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Carlota Camps

Barcelona

El tiroteig mortal va provocar reaccions de diversos partits polítics. Des de Junts fins al PP i Vox, passant també per ERC i els Comuns, van posar el crit al cel i van demanar que no es normalitzin fets com aquests. El portaveu de Junts, Josep Rius, va advertir a l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que la ciutat "té un problema de seguretat seriós" i va recordar que és el sisè assassinat a trets d’aquest any. Fins i tot l’expresident Carles Puigdemont va demanar explicacions al Govern. Ho va fer amb un toc d’ironia: "Se sap si han muntat una operació gàbia per capturar l’assassí o això només és per quan cal prestar un servei a Espanya?".

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