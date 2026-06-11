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ERC, la CUP i els Comuns reclamen saber el cost exacte de la visita papal

ERC, la CUP i els Comuns reclamen saber el cost exacte de la visita papal

ERC, la CUP i els Comuns reclamen saber el cost exacte de la visita papal / Ferran Nadeu / EPC

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Gisela Boada

Barcelona

¿Quant li ha costat a l’erari públic la visita del Papa a Catalunya? La resposta oficial de la Generalitat és que han sigut 2,3 milions. Però, veient la magnitud de la campanya institucional de benvinguda i el dispositiu de seguretat i mobilitat, són diversos els partits que dubten que aquesta xifra sigui real. Els Comuns, ERC i la CUP ja han emprès diverses iniciatives per saber la xifra exacta.

Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, els Comuns han registrat al Parlament una bateria de 54 preguntes en les quals reclamen saber "el cost total, real i final" assumit per la Generalitat. Per arribar al fons de l’assumpte, volen les dades desglossades en nou apartats: la logística dels actes, el centre internacional de premsa, el dispositiu de seguretat, el de mobilitat, la campanya institucional de la Generalitat, la campanya conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona, les qüestions de protocol, les actuacions d’obra pública i qualsevol altre concepte associat a la visita.

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El partit de Jéssica Albiach considera que la Generalitat hauria de fer pública una memòria econòmica amb les "despeses, contractes, aportacions i impactes" associats a la presència del Pontífex. A més, la visita s’ha organitzat amb les aportacions de privades, va admetre la Conferència Episcopal Espanyola. Per això els Comuns també exigeixen saber si han existit "deduccions fiscals, bonificacions, exempcions o altres beneficis tributaris" per a persones o empreses que hagin col·laborat amb els actes.

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