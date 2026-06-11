Estelades, banderes espanyoles... i del Perú
Jordi Ribalaygue
La visita del Papa a Barcelona va generar una enorme expectació als carrers pròxims a la Sagrada Família, on també es van acostar curiosos i altres ciutadans que van aprofitar el ressò mediàtic mundial que es genera al voltant del Pontífex per expressar les seves reivindicacions. No obstant, les diferències ideològiques entre els assistents van provocar alguns moments de tensió.
Abans que comencés el recorregut del papamòbil, un grup d’espectadors amb estelades i d’altres amb la bandera d’Espanya es van ajuntar a la cantonada del carrer del Rosselló amb el carrer de Sardenya. Els independentistes van corejar crits com "¡independència!" i "¡fora feixistes dels nostres barris!", i els altres van respondre amb diversos "¡visca Espanya!". També es van entreveure banderes del Vaticà i de diversos països llatinoamericans, en especial del Perú.
Els dirigents de les entitats independentistes, encapçalats pel president de l’ANC, Josep Vila, es van citar a les cinc de la tarda a l’extrem nord de l’avinguda de Gaudí de Barcelona, a les portes del recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau. L’objectiu era anar de manera conjunta a rebre el Papa amb estelades. No obstant, les mesures de seguretat imposades van impedir als manifestants, uns 30 en aquest punt, acostar-se al carrer del Rosselló.
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