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PAU 2026

Un examen de Català sense cap autora dona obre l’últim dia de la selectivitat a Catalunya: «Ha sigut el més fàcil amb diferència»

La prova inclou una comprensió lectora sobre un text sense firmar, adaptació de l’article ‘Microplàstics: com afecten la salut’, de la web d’Atlàntida Assegurances

PAU 2026, avui en directe: última hora del segon dia dels exàmens de selectivitat a Catalunya

Alumnat abans d’entrar en un examen durant la selectivitat, aquesta setmana a Barcelona.

Alumnat abans d’entrar en un examen durant la selectivitat, aquesta setmana a Barcelona. / Belén González

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Helena López

Unanimitat a les portes de l’examen de Llengua Catalana i Literatura: «Ha sigut el més fàcil de totes les PAU, amb diferència». Així de feliços sortien els alumnes del primer examen de l’últim dia de ‘la selectivitat del Papa’, després del disgust d’ahir amb les Matemàtiques del científic. Per a alguns pocs, els que ja disfruten al bar, era l’últim examen de les PAU. Per a tothom, l’últim de la fase general, de la qual s’examina tothom.

Un examen de Català al qual els estudiants arribaven per segon any consecutiu sense llista de lectures obligatòries, que començava amb una comprensió lectora d’un text sense firmar, adaptació de l’articleMicroplàstics: com afecten la salut’, de la web d’Atlàntida Assegurances.

Ni rastre de Mercè Rodoreda a les pàgines de la prova. D’ella ni de cap altra autora dona.

De Pere Calders a Pere Quart

En l’apartat sobre «el fet literari», ‘L’arbre’, de Pere Calders, i ‘El comte Arnau’, i en el de ‘veritable o fals’, afirmacions com «Santiago Rusiñol, autor de ‘L’auca del senyor Esteve’, és el màxim representant del Noucentisme, que s’inicia a partir de 1906» o «Pere Quart és el pseudònim de Joan Oliver com a poeta».

Com en l’examen de Castellà, els errors d’ortografia, gramàtica o lèxic resten 0,1 punts; amb un descompte màxim de dos punts en el total de l’examen; un descompte que els correctors aplicaran al final, quan ja hagin sumat totes les parts de l’examen.

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Després de l’examen «sense sorpreses» –«no ha sortit res que no esperàvem», celebrava l’alumnat–, aquest migdia serà el torn de les matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, una de les matèries més temudes, encara més després del drama d’ahir amb les del científic.

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