Identificació i recerca
Les càmeres de videovigilància de la comissaria de la Policia Nacional davant la qual l’home va ser abatut van captar la imatge del pistoler.
G. S. / G. G. / PILAR SANTOS
Els Mossos d’Esquadra mantenen actiu un dispositiu de recerca del pistoler que va matar un home ahir al carrer Balmes. Les càmeres de videovigilància de la comissaria de la Policia Nacional, davant la qual l’home va ser abatut, van captar la seva imatge, que publica aquest diari, i que està servint els Mossos en el procés d’identificació i recerca.
La Pilar, una veïna de 72 anys d’aquest barri, és una de les testimonis que va prestar declaració davant els investigadors del Grup d’Homicidis que s’han fet càrrec d’un assassinat que sembla una altra execució emmarcada en la guerra entre bandes de narcotraficants. "He sentit un so semblant al d’un petard, he aixecat la mirada i he vist un home d’uns 40 anys, cepat, amb un polo beix que tenia el braç estès i la pistola a la mà", va assegurar. "Després ha fugit pel carrer Granada del Penedès". Segons la descripció d’aquesta testimoni, els fets es corresponen amb un atac sorprenent, ja que no hi va haver cap discussió prèviament entre els dos homes.
"He sentit el tret, he sortit al carrer i he vist tot de gent que corria en diverses direccions, espantada al veure que havien matat un home", va afegir el porter d’un bloc situat molt a prop del crim, en un relat molt semblant al de la majoria dels veïns que van sortir dels seus negocis o residències per veure què passava i que es van trobar amb la imatge de la víctima, estesa a terra, amb un tret al cap.
L’atac es va produir just davant la comissaria de la Policia Nacional del carrer Balmes. Les càmeres van aconseguir captar la imatge del sospitós. En aquesta captura, s’aprecia que es tracta d’un home de complexió atlètica i mitjana edat i que porta un casc de bici en una mà i una pistola a l’altra. Els agents d’aquest cos van ser els primers que van avisar els Mossos del que havia passat. Diverses patrulles de la policia catalana, també de la Guàrdia Urbana, es van dirigir de seguida al lloc dels fets.
Arma i mòbil
El pistoler, tal com va explicar a aquest diari la testimoni esmentada, la Pilar, va sortir fugint pel carrer Granada del Penedès fins a arribar a la Via Augusta. En aquest segon carrer, va trencar a l’esquerra fins a la marquesina que correspon a l’autobús de la plaça Gal·la Placídia. Diversos testimonis van conduir els investigadors fins aquest lloc, on van trobar l’arma del crim. Era una pistola que havia deixat amagada sota el casc de la bicicleta. Sobre el banc, hi va deixar el telèfon mòbil.
Que deixés el mòbil és estrany. És un dispositiu que pot conduir a identificar-lo. No ho és, en canvi, que es desfés de la pistola, una pràctica que és habitual. El rastre del sospitós es va perdre en aquesta marquesina de la plaça Gal·la Placídia. Sobre el banc també hi havia taques de sang, tot i que el més probable és que es tractés de sang de la víctima perquè s’hi va acostar molt per efectuar el tret.
Els Mossos van activar un dispositiu que va fer augmentar la congestió del trànsit, ja compromès per la presència del Papa a Barcelona.
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