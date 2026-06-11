L’alcalde Collboni admet estar "preocupat"
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Meritxell M. Pauné
Barcelona
L’alcalde Jaume Collboni va valorar ahir al migdia l’assassinat que va tenir lloc en ple centre de Barcelona. En una entrevista que ja tenia concertada amb la televisió municipal Betevé per tractar de la segona jornada del Papa a Barcelona, preguntat pel succés, va admetre que el govern municipal segueix aquest cas i els seus precedents "amb preocupació". Per això, el primer regidor socialista va advocar per reforçar la presència policial als carrers i endurir alhora les penes per tinença d’armes i drogues, que segons ell "és el que hi ha darrere d’aquests esdeveniments". "Tot té solució si s’enfoquen bé les prioritats i es prenen bones decisions", va afegir.
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