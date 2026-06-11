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Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se

Podologia, Veterinària, Fisioteràpia, Logopèdia i Biomedicina obtenen bones posicions en la nova edició de l'U-Ranking de la Fundació BBVA i l'Ivie, liderat per Medicina

Les carreres de salut i les enginyeries lideren la inserció laboral

Les carreres de salut i les enginyeries lideren la inserció laboral / Ricard Cugat

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Olga Pereda

Barcelona

Quatre anys després de finalitzar els estudis, les carreres vinculades a la salut, l’enginyeria i la tecnologia són les que ofereixen millors resultats d’inserció laboral. Medicina està al capdavant. Alguns graus de l’àmbit artístic, cultural, turístic i humanístic presenten una transició laboral difícil, com Criminologia o Gestió Hotelera. Així ho recull la nova edició de l’U-Ranking, el projecte que analitza el sistema universitari espanyol de la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie).Quatre anys després de finalitzar els estudis, les carreres vinculades a la salut, l’enginyeria i la tecnologia són les que ofereixen millors resultats d’inserció laboral. Medicina està al capdavant. Mentrestant, alguns graus de l’àmbit artístic, cultural, turístic i humanístic presenten una transició laboral més difícil, com Crimonologia o Gestió hotelera. Així ho recull la nova edició de l’U-Ranking, el projecte sense ànim de lucre per analitzar el sistema universitari espanyol de la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie).

Les titulacions amb més estudiants no sempre són les que ofereixen millors resultats laborals. Així, Educació Primària, Dret, Administració i Empresa, Educació Infantil o Psicologia reuneixen grans volums de diplomats, però se situen en posicions intermèdies del rànquing d’inserció laboral.Les titulacions amb més estudiants no són necessàriament les que ofereixen millors resultats laborals. Educació primària, Dret, Administració i empresa, Educació Infantil o Psicologia reuneixen grans volums d’ diplomats, però se situen en posicions intermèdies del rànquing d’inserció laboral.

A les universitats públiques, Medicina és un dels graus més difícils d’accedir-hi. Hi ha molta demanda i un nombre limitat de places, cosa que explica les elevades notes de tall. A Catalunya, gairebé quatre de cada 10 aspirants es queden sense poder entrar en un campus públic. No tant perquè tinguin mals expedients, sinó perquè el nombre de places és insuficient. L’atracció del grau s’explica perquè és la carrera amb més possibilitats de trobar una bona feina i que estigui ben remuneradaA les universitats públiques, Medicina és un dels graus en els quals resulta més difícil aconseguir plaça. Hi ha molta demanda i un nombre limitat de places, cosa que explica les elevades notes de tall. A Catalunya, per exemple, gairebé 4 de cada 10 aspirants es queden sense poder entrar en un campus públic. No tant perquè tinguin mals expedients, sinó perquè el nombre de places és insuficient per absorbir tota la demanda. L’enorme atractiu del grau s’explica, entre altres motius, perquè és la carrera amb més possibilitats de trobar una bona feina i ben remunerat..

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L’informe certifica que els titulats en Medicina presenten una taxa d’afiliació del 95,3%, una adequació entre ocupació i estudis del 99,7% i una base mitjana de cotització de 44.153 euros. És la titulació amb millors resultats laborals. Al top 10 de l’ocupabilitat se situen altres estudis sanitaris, com Infermeria, Odontologia i Farmàcia, i diverses enginyeries: Enginyeria de Computadors, Enginyeria d’Organització Industrial, Enginyeria Civil, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Elèctrica i Enginyeria de l’EnergiaL’informe certifica que els titulats en Medicina presenten una taxa d’afiliació del 95,3%, una adequació entre ocupació i estudis del 99,7% i una base mitjana de cotització de 44.153 euros. És, segons l’informe, la titulació amb millors resultats laborals. Al ‘top 10’ de l’ocupabilitat se situen altres estudis sanitaris, com Infermeria, Odontologia i Farmàcia. També diverses enginyeries: Enginyeria de computadors, Enginyeria d’organització industrial, Enginyeria civil, Enginyeria de telecomunicació, Enginyeria elèctrica i Enginyeria de l’energia.

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