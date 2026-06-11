Inseguretat
«Netejarem el riu de maricons»: denuncien brutals agressions homòfobes en una zona de ‘cruising’ de València
Un grup d’una desena d’homes en patinet assetja i agredeix persones LGTBIQ+ en el tram 7 del jardí del Túria, un històric punt de ‘cruising’ a València
Marina Falcó
Numeroses persones del col·lectiu LGTBIQ+ han denunciat haver patit agressions, amenaces i humiliacions de caràcter homòfob al jardí del Túria. A l’empara de la foscor de la nit, un grup d’uns deu homes en patinet es dediquen a assetjar els que troben en el tram 7 de l’antic llit del riu, la zona que discorre entre els ponts de la Trinitat i del Real i emmarcada pels carrers del Pintor López i San Pío V, un punt de trobada del col·lectiu homosexual.
Aquesta coneguda i històrica zona de ‘cruising’ (pràctica que consisteix a mantenir relacions sexuals ocasionals amb desconeguts) és una de les poques ubicacions a la ciutat de València on les persones que no han donat a conèixer públicament la seva homosexualitat troben un lloc segur on viure lliurement les seves relacions. I és precisament aquesta recerca d’anonimat la que aprofiten els agressors per assetjar les seves víctimes.
Pel que sembla, les agressions s’han produït durant la matinada i les víctimes han decidit donar la veu d’alarma per evitar que d’altres pateixin aquests atacs, dels quals alguns se n’han pogut lliurar al fugir de la zona i ocultar-se. «Em vaig poder amagar a la zona dels monòlits», explicava un testimoni. D’altres no han tingut tanta sort: «dos estaven inconscients i dos han preferit anar-se’n (malgrat estar) encara sagnant».
«He rebut nombrosos missatges de gent del col·lectiu explicant que no han denunciat davant la policia malgrat haver resultat colpejats, per voler mantenir-se en l’anonimat», explica un usuari de la xarxa social X, que s’identifica com a activista LGTBI i ha publicat a través del seu perfil diversos testimonis de testimonis.
Amb el crit de «maricon» i «netejarem el riu de maricons» els agressors, en ocasions carregats de pedres i ous, persegueixen les víctimes, a qui claven pallisses i amenaces i, pel que sembla, fins i tot graven els cops amb una càmera go-pro, segons es desprèn del testimoni d’alguns afectats.
És difícil denunciar davant la policia
La covardia d’aquests agressors homòfobs es veu alimentada pel temor de l’estigmatització de les persones que freqüenten aquesta zona del riu per portar a terme trobades sexuals. «Encara hi ha molta gent que segueix ‘a l’armari’ i no vol que se’l discrimini», explica l’activista LGTBI, que assegura que està rebent diversos missatges privats en què s’aporten vídeos dels agressors.
El temor de fer pública la mateixa tendència sexual i donar a conèixer que es realitzen pràctiques com el ‘cruising’ (també anomenat ‘cancaneo’) frenen les denúncies davant els cossos de seguretat. Per això, com a exercici de solidaritat i d’autocura, la comunitat LGTBI està advertint d’aquesta situació a través de les xarxes socials.
Aquestes brutals agressions es produeixen en ple segle XXI i a tot just 15 dies que comencin els Gay Games XII València, la gala d’inauguració dels quals se celebrarà el 27 de juny, i que atraurà més de 10.000 esportistes de més de 81 països i 64 nacionalitats confirmades.
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