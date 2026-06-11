Prevost assegura al Raval que mai va pensar a ser Papa
En la visita a l’església de Sant Agustí insta a lluitar contra la soledat no desitjada de la gent gran / "Que no se sentin desprotegits", reclama
Pau Lizana Manuel
El papa Lleó XIV va dirigir ahir, des de l’església de Sant Agustí, en ple Raval de Barcelona, un acte davant de 92 entitats socials cristianes en què va fer una crida a acompanyar les persones grans per evitar la soledat no desitjada i va tornar a reivindicar la igualtat entre homes i dones. "No permetem que la soledat i l’abandonament es normalitzin en la vida dels adults més grans", va assenyalar el Pontífex durant la seva intervenció. Va advertir que és necessari assistir les persones més vulnerables perquè "sembla que s’ha perdut el sentit de la dignitat sagrada de l’ésser humà". En aquest sentit, va reivindicar la figura dels avis i àvies, i va demanar que no es normalitzi la soledat de les persones grans: "Tot i que no siguin els nostres avis, no permetem que se sentin sols ni desprotegits", va reclamar.
La trobada li va servir per tornar a un temple que ja va visitar el 1984 i perquè, en un to més íntim del que és habitual, admetés que quan era petit mai va pensar que arribaria a ser Papa. Per afegir tot seguit: "Sí que vaig sentir el desig d’entregar la meva vida a Déu". El Pontífex ho va admetre en resposta al petit Renzo, un nen de 6 anys que li va escriure una carta en la qual li preguntava tant per les seves aficions personals com per desafiaments als quals s’ha hagut d’enfrontar en la seva vida. "¿T’agrada jugar a futbol? ¿De petit volies ser Papa?", va dir el nen davant el presbiteri de l’Església i davant el riure còmplice dels assistents. "¿Per què el meu pare té tanta feina? ¿Per què hi ha tanta gent dormint al carrer? ¿Per què hi ha tants avis sols si són tan importants? ¿S’ha de perdonar sempre?", va seguir el nen, amb un auditori cada vegada més emmudit.
Lleó XIV va respondre després de fondre’s en una abraçada amb Renzo. "Sobre si m’agrada el futbol, t’he de dir que jugo al tennis, i que m’agrada molt", va dir el Pontífex nord-americà, que en la seva joventut també va provar el futbol americà. Fent referència al Mundial que comença avui, el Papa va aprofitar per assegurar que aquest esport "ens recorda una cosa que no podem oblidar: la vida no és una carrera en solitari, sinó un camí que aprenem a recórrer junts", en una altra referència a la necessitat d’unitat i de combatre la soledat no desitjada. Durant la seva resposta a Renzo, el Papa va instar a "acollir tota dona com a germana i tot home com a germà". "Com a fills del mateix Pare", va rematar. Per al Papa, la unitat i la igualtat són una necessitat davant uns temps, com insisteix a recordar des de l’inici del seu papat, "en què sembla haver-se perdut el sentit de la dignitat humana".
Castellà i català
Prevost, com és habitual en tot el viatge, va intercalar en el seu discurs el castellà i el català i va voler lloar el treball de les organitzacions que acompanyen "els més petits i vulnerables a alleujar els seus sofriments i remeiar la seva pobresa". Ho va dir davant d’un públic ple de voluntaris i d’empleats d’entitats socials cristianes, moltes de les quals treballen al mateix barri del Raval, un dels més empobrits de Barcelona.
Abans del testimoni de Renzo, van poder parlar els responsables de tres d’aquestes organitzacions. Van ser Cristina García, de Càritas Diocesana de Barcelona; Xavier Agramunt, d’Obinso, centrada en l’atenció de persones addictes, i Encarna Jordán, d’Adoratrius, una associació que cuida dones víctimes de tràfic. Tots van explicar breument a què es dediquen i van rebre el reconeixement del Papa. No és la primera vegada que Prevost visita l’església de Sant Agustí. "Quan vaig venir el 1984 estava tancada, i m’omple el cor tornar i veure-la tan oberta i treballant per als altres", va explicar el Pontífex.
- Visita inesperada en el rodatge de 'Los niños del Brasil' a Manresa
- Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
- Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
- Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
- L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
- La visita del Papa a Catalunya, minut a minut