Les PAU tanquen un any "extraordinari" en nombre d'estudiants i sense detectar "cap aparell" electrònic
La consellera de Recerca i Universitats visita alguns dels tribunals en l'última jornada de les proves
Aleix Freixas (ACN)
Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) acaben aquest dijous posant punt final a un any "extraordinari" pel volum d'estudiants que hi havia inscrits, tal com ha recordat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. La consellera ha visitat aquest migdia la Universitat de Girona (UdG) per comprovar com es feien les PAU i ha explicat que, de moment, no s'ha detectat "cap aparell" electrònic en els controls aleatoris que s'han fet al llarg de les proves. Montserrat ha recordat que Catalunya "és pionera" en aquesta acció per garantir "la igualtat d'oportunitats" a l'hora de fer els exàmens.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha remarcat que les PAU han estat "un èxit" perquè ha estat l'any amb "més estudiants matriculats de la història" i s'han superat els 45.000 joves matriculats. Montserrat ha remarcat que tot i aquest repte, les proves s'han fet "amb rigor acadèmic i amb una feina organitzativa sense precedents". La consellera ha destacat que en els tres dies que han durat les proves s'han fet més tribunals i s'han estrenat noves seus com ara Vilassar de Mar i el Vendrell.
Una de les novetats d'aquest juny és que les proves incorporaven la prova pilot del control de dispositius electrònics amb un aparell. La consellera de Recerca i Universitats ha recordat que "Catalunya ha estat pionera" en l'ús de noves tecnologies per detectar el frau en exàmens. Montserrat ha detallat que hi ha centres com la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que ja utilitzava aquests dispositius en algunes matèries i per això han decidit implementar-ho a les PAU.
De moment, aquesta prova pilot "no ha registrat incidències" i fins aquest dimecres al vespre no s'havia detectat cap dispositiu electrònic obert a les aules. "No és nou que els estudiants no puguin portar el mòbil o dispositius engegats perquè sempre els han de portar apagats i han d'estar custodiats", explicava Montserrat. Amb la prova pilot, la intenció és "dissuadir" els estudiants que es plantegin fer servir eines tecnològiques per poder copiar en els exàmens.
Núria Montserrat considera que aquesta acció serveix per "garantir l'equitat" entre els estudiants per tal que tots ells facin les proves "amb les mateixes possibilitats". La consellera ha recordat que també es demana als aspirants a universitaris que portin "un estoig transparent" perquè no amaguin res i que sobre la taula hi hagi un bolígraf, un llapis i una goma.
Aquest conjunt d'accions volen "transmetre serenor i tranquil·litat" entre els estudiants a l'hora de fer les proves i evitar distraccions. La consellera ha fet aquesta valoració de les proves en una visita a la Facultat de Ciències Econòmiques de la UdG, una de les seus on aquests dies s'han fet les Proves d'Accés a la Universitat.
En la visita, la consellera ha aprofitat per parlar amb membres dels tribunals de les proves i comentar alguns dels canvis que s'han fet aquest any a nivell organitzatiu. A més, Núria Montserrat ha visitat algunes de les aules on els joves s'estaven examinant i ha saludat els membres dels tribunals de forma breu per no distreure els estudiants.
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