"Ha sigut un privilegi ser aquí"
Una mare peruana amb el seu fill a punt d’ingressar a l’hospital, una dona en cadira de rodes procedent de Santander i feligresos de la perifèria de Barcelona es van congregar amb desenes de persones que van viure la consagració a prop del Papa.
Jordi Ribalaygue
Silvia Sandoval va tenir la fortuna d’asseure’s al costat del seu fill menor ahir a primeríssima fila per viure junts la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família. Ocupaven uns seients just davant la façana del Naixement, sense que s’interposés ningú que els aixafés una vista privilegiada de l’obra magna d’Antoni Gaudí. Els envoltaven els altres assistents que van obtenir les invitacions que les parròquies han repartit per a la històrica consagració. Van ser a la platea que va cobrir un tram del carrer de Marina, prop del tron papal.
"Ha sigut un privilegi, em sembla impossible que hàgim estat aquí, ¡ni tan sols esperava que pogués arribar a entrar!", va exclamar la Silvia, que va continuar commoguda el multitudinari recorregut en papamòbil que Lleó XIV va cobrir pel centre de Barcelona. La seva emoció no era de cap manera pueril: la Silvia va arribar a Barcelona ara fa tres mesos del Perú amb el seu petit, afectat de càncer, i avui serà hospitalitzat per iniciar un tractament intensiu de quimioteràpia.
Al nen l’han començat a tractar metges de l’hospital Sant Joan de Déu, pels quals la mare es va desfer en elogis. "Han sigut un regal, la meva cosina viu aquí i m’ha ajudat a venir a Espanya al veure el problema que teníem", agraeix la Silvia. "Just avui teníem l’ingrés –va prosseguir–. Vaig parlar amb els doctors, els vaig dir que soc creient, que crec en Déu i que volia venir i estar a la Sagrada Família... Crec que Déu m’ha escoltat i ens han canviat el dia perquè poguéssim venir". Percep que la bona sort ha de ser un senyal. "Déu no és lluny de qui ho necessita", va intuir.
Encara més, la dona va explicar que va rebre l’entrada de casualitat, de mans d’una coneguda, per seguir la benedicció del cim de la Sagrada Família. Davant l’ocasió de veure el Papa, la Silvia va declarar que nota pròxim Lleó XIV, pel vincle que l’uneix al seu país.
"Que continuï sent com és"
L’Assumpció i la Teresa participen en la comunitat cristiana d’El Xiprer, de Granollers. També van estar entre el públic que va presenciar un esdeveniment culminant de la basílica modernista. Totes dues es van declarar partidàries d’una Església oberturista, la que anteposa l’acció social a la que s’ancora en la litúrgia i la doctrina, la que s’identificava amb el papa Francesc i en la línia situen el seu successor.
"No ens agrada tant el tinglado que es munta com el missatge del papa Lleó", van distingir. Van explicar que van acudir no només per la mera exaltació de la Sagrada Família, sinó predisposades a atendre al Pontífex. "És que val la pena escoltar-lo", van coincidir. "S’ajunten moltes coses: la dimensió cultural, el centenari de la mort de Gaudí, la visita del Papa i, també, la seva valentia", van recalcar.
Van aplaudir que el Pontífex "s’ha definit en molts aspectes" i que no està deixant els creients "només en mans d’una Església conservadora": "Ens està donant una obertura que ens permet obrir perspectives i no quedar-nos només en els sagraments, perquè hi ha coses de l’Església que costa acceptar, però ha obert la visió als discursos que posen l’accent en els empobrits, la justícia i la pau. Li demanaríem que continuï sent com és", van assenyalar.
Fe exultant
La Joanna i l’Estrella estan implicades en la parròquia de l’església major de Santa Coloma de Gramenet i van poder disfrutar de la consagració de la torre de Jesús. "Fa molts anys que soc voluntària, sempre he tingut molta fe, i hem viscut un moment històric, irrepetible", exultava l’Estrella.
La Virtudes hi va ser fa 16 anys quan Benet XVI va obrir la Sagrada Família al culte. Ara ha tornat des de Santander per ser partícip d’un altre instant per a la posteritat. El 2010 va estar al costat del seu marit dins del temple, pel qual es va declarar devota; ara, viuda, va accedir en cadira de rodes amb el seu fill, el Rafael. Es van poder situar en primer terme per contemplar la benedicció papal.
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