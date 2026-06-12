BCN estima que unes 180.000 persones van seguir el Pontífex en els punts clau
L’acte de benedicció de la torre de Jesús, seguit per televisió arreu del món, s’ha comparat a la cerimònia dels Jocs Olímpics.
Glòria Ayuso
Unes 180.000 persones van seguir la visita del Papa en els punts clau a Barcelona, una estada que va ser "un èxit" i que desperta "orgull de ciutat", segons va valorar ahir l’Ajuntament.
Tan sols una hora després que el papa Lleó XIV abandonés Barcelona, la ciutat va fer balanç de dos dies intensos. El tinent d’alcalde de Seguretat i Convivència, Albert Batlle, va desglossar les xifres d’assistència en cada un dels actes.
Unes 6.000 persones van rebre el Papa a la plaça de la Catedral, mentre que 43.500 van assistir a l’Estadi Olímpic i 1.500 més es van concentrar en l’entorn de l’església de Sant Agustí. Així mateix, va remarcar l’èxit del recorregut papal pel carrer Rosselló, que va mobilitzar 120.000 persones, 9.000 de les quals es van col·locar als voltants de la Sagrada Família.Tan sols una hora després que el papa León XIV hagi abandonat Barcelona, la ciutat ha fet balanç de dos dies que han sigut molt intensos. El tinent d’alcalde de Seguretat i Convivència, Albert Batlle, ha desglossat les xifres d’assistència en cada un dels actes.
Tot ha funcionat bé, ha valorat Batlle, que ha comparat el moment cabdal de l’espectacle a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús amb la cerimònia dels Jocs Olímpics de Barcelona, seguit per televisió per tot el món. "Podem sentir orgull de ciutat", ha assenyalat, una cosa que ofereix als barcelonins importants "dosis d’autoestima", ha dit.
El regidor ha qualificat de rotund èxit el recorregut del papamòbil, acompanyat per més de 100.000 persones fins a la seva arribada a la Sagrada Família, on molts dels assistents es van quedar per presenciar l’espectacle posterior de llum i drons. Davant a falta de pantalles gegants i visibilitat de les persones concentrades, que van haver de seguir l’espectacle a través els seus telèfons mòbils, Batlle ha respost que "era un espectacle per veure in situ", i que la il·luminació de la Torre de Jesús va poder seguir-se sense que es produís cap tipus de desbordament gràcies al fet que "l’espai estava ben dimensionat". Les pantalles gegants a la plaça de les Glòries i Arc de Triomf, concebudes com un element de recolzament per restar pressió als punts més congestionats només van arribar a concentrar un màxim de 300 persones en alguns moments.
Poques hores molt intenses
Així mateix, Batlle també va voler posar en valor la col·laboració entre l’Ajuntament, la Generalitat i l’Arquebisbat de Barcelona. En aquest sentit, va assenyalar que "tot ha passat en un termini de temps molt concentrat. Sembla que ha durat molt però han sigut poques hores".Així mateix, Batlle ha posat en valor la col·laboració entre l’ajuntament, la Generalitat i l’Arquebisbat de Barcelona i ha assenyalat que "tot ha passat en un termini de temps molt concentrat. Sembla que ha durat molt però han sigut poques hores".
L’ajuntament ha desplegat un dispositiu extraordinari de la Guàrdia Urbana compost per 1.900 agents, al costat d’una intensa participació del personal de neteja. Sobre aquests últims, Batlle ha assenyalat que, a diferència del que passa habitualment, quan els operaris apareixen una vegada que la gent ha acabat de disfrutar, en aquesta ocasió els 230 membres del servei van treballar de forma preventiva buidant papereres contínuament. S’hi van sumar 100 components d’equips transversals i responsables de mobilitat.
Respecte a les afectacions en els entorns de la catedral, l’església de Sant Agustí i la Sagrada Família, el responsable municipal ha assegurat que els serveis de mobilitat van funcionar correctament i que es va fer una bona comunicació prèvia a la ciutadania. L’única incidència destacable va ser el tancament durant una hora de l’estació de Diagonal de les línies L3 i L5 del metro, una afectació molt curta en el temps.
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