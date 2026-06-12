selectivitat
Catalunya tanca la PAU amb noves queixes en Matemàtiques
Helena López
Superada la selectivitat 2026. En general, han sigut unes PAU "assumibles", que van començar amb un examen de Castellà "realment fàcil" i van tornar, un any més, a mostrar la seva pitjor cara en un examen de Matemàtiques del batxillerat científic, si més no "rebuscat", que deixa un mal gust de boca en els estudiants que necessiten notes altes per accedir a graus com Medicina o Biomedicina. "Física va ser molt fàcil, però les Mates em van matar, no entro segur", lamentava una jove davant una de les aules dels 223 tribunals de tot Catalunya on s’han fet les proves. Durant aquests tres dies, els 45.800 joves catalans matriculats a les PAU –xifra rècord per cinquè any consecutiu– han viscut un Dragon Khan d’emocions.
L’Aurora i la Martina són les dues matrícules d’honor de batxillerat a l’institut Joan d’Àustria de Barcelona. Volen estudiar Bioquímica i Biomedicina i, com per a gairebé tots, l’examen de Matemàtiques de dimecres va ser una galleda d’aigua freda. "Després de Física, que ens va anar molt bé, no esperàvem el que ens vam trobar a Matemàtiques", assenyalen. ¿Què es van trobar? "Un examen terrible", "una burrada"; "Les fraccions a trossos, completament innecessàries". Les crítiques a l’examen de Matemàtiques del Científic no venen només per part de l’alumnat, sinó també del professorat. I no responen tant a la dificultat de les operacions requerides com a la longitud de l’examen –quatre preguntes, amb tres exercicis cada una– i al plantejament, d’un format enrevessat al qual els alumnes no estan acostumats. "Els enunciats no eren clars, calia llegir molt bé per entendre què demanaven, i allà se’n van perdre molts; els va agafar descol·locats i nerviosos", resumia una docent que consolava els seus alumnes dient-los que, si l’examen havia sigut tan desastrós, els afectaria a tots per igual en les notes de tall.
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