Deu municipis de Barcelona aixequen prefectures amb inversions milionàries
Ajuntaments com els de Santa Coloma, Esplugues, Terrassa i Vilanova i la Geltrú aposten per oferir noves infraestructures als seus cossos de seguretat
Els pressupostos de cinc dels projectes arriben ja als 37,9 milions d’euros
La nova seu de Cornellà constarà de «noves tecnologies per reforçar efectius i optimitzar serveis»
Gerardo Santos
Un grapat de monedes, els diaris del dia, una foto de família amb els responsables de la iniciativa i un cedé amb el detall del projecte. Aquests van ser els objectes que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va decidir col·locar dins d’una càpsula del temps el febrer del 2024, quan la llavors alcaldessa del municipi, Núria Parlon, consellera d’Interior des de l’agost d’aquell any, va posar la primera pedra de la construcció de la nova ‘macrocomissaria’ de la Policia Local de Santa Coloma. El simbolisme es va renovar un any després, amb la visita de la titular d’Interior a les obres de la comissaria, ja amb Mireia González com a alcaldessa colomenca. La inversió destinada, que arriba als 14 milions d’euros, i la superfície que ocuparà el complex policial (uns 6.500 m2), donen bon compte de la importància que per al municipi té aquest nou equipament: "No estem només construint un edifici, sinó que estem dotant el nostre cos policial de millors condicions per desenvolupar la seva tasca i protegir millor la ciutadania", declara la regidora socialista a EL PERIÓDICO.
Aquest interès per aixecar noves i millors comissaries va més enllà de les fronteres colomenques. Deu de les ciutats catalanes més poblades o bé estan immerses a aixecar noves prefectures o bé tenen previst iniciar la seva construcció en els pròxims mesos o anys. Especialment a l’àrea de Barcelona: són exemples l’Hospitalet, Terrassa, Cornellà, Esplugues o Castelldefels. La inversió és multimilionària: només els pressupostos de cinc dels projectes assoleixen ja els 37,9 milions d’euros. A més, sobrevola en bona mesura l’interès creixent a aixecar centres policials mixtos, que uneixin sota un mateix sostre a les guàrdies urbanes, però també als Mossos d’Esquadra o, com en el cas de l’Hospitalet de Llobregat, la Policia Nacional.
En cada proposta de reforç dels equipaments de les policies locals sona una música semblant, compassos tendents a revertir els índexs de percepció d’inseguretat. La qüestió ocupa els primers llocs entre les principals preocupacions veïnals: "La proximitat de les policies locals amb la ciutadania és una de les característiques que més preocupen la consellera d’Interior, així com dels alcaldes i alcaldesses", afirma Daniel Limones, director general de coordinació de Policies Locals del Departament d’Interior de la Generalitat.
SANTA COLOMA DE GRAMENET.
L’Ajuntament de Santa Coloma espera que les obres finalitzin el mes de setembre. Posteriorment, es dotarà de mobiliari, equipament i serveis a la comissaria, a través d’una licitació que el govern local assegura ja està en procés. Una vegada testejats els equips es procedirà al trasllat al nou immoble, previst entre gener i febrer del 2027.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
L’altre municipi de l’àrea de Barcelona que més a prop té l’estrena de la seva nova comissaria és Esplugues de Llobregat. En aquest municipi, les obres de la futura comissaria estan molt avançades, tot i que no està previst que finalitzin fins a mitjans del 2027. La infraestructura es localitza al barri de Montesa, on es construeixen més de 2.100 vivendes. L’edifici ocuparà 4.000 m2 i constarà d’espais d’atenció ciutadana, sales operatives, àrees de formació i reunions, una zona exterior per a vehicles policials i un circuit permanent d’educació viària per a nens. El pressupost de l’obra arriba pràcticament als vuit milions d’euros.
TARRAGONA.
Un any més tard, a finals del 2028, està prevista la inauguració de la futura comissaria mixta de Tarragona, amb Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana. Localitzada a la plaça Imperial Tarraco, ocuparà una superfície de 812 m2 i costarà 1,6 milions d’euros, finançats a mitges entre l’ajuntament i la Generalitat. No obstant, el calendari anunciat podria estirar-se, ja que encara no s’ha licitat el contracte, malgrat que estava contemplat fer-ho a inicis d’aquest any.
TERRASSA.
La construcció de la futura comissaria mixta de Terrassa (també al costat de Mossos d’Esquadra) disposa d’un calendari des del febrer, quan després d’una reunió bilateral entre el consistori i el Govern de la Generalitat, es va fixar l’inici de les obres per a l’any 2028 . La nova comissaria, amb un pressupost d’obra d’uns nou milions d’euros, s’ubicarà als antics jutjats de la Rambla d’Egara, tancats i sense ús des de fa anys.
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
A l’Hospitalet de Llobregat, la iniciativa de disposar d’una nova comissaria està prenent forma. Va ser fa tot just unes setmanes quan la Junta de Govern Local va aprovar iniciar el concurs d’idees per dissenyar la futura prefectura, que serà un espai compartit, en aquest cas, amb la Policia Nacional. Situada en l’encreuament de les avingudes del Carrilet i Pau Casals, tindrà una superfície de 10.000 m2.
VILANOVA I LA GELTRÚ.
El projecte per a la nova direcció de la policia local a Vilanova i la Geltrú fa anys que és a sobre de la taula, amb un pressupost aproximat d’uns 6 milions d’euros. Fonts municipals detallen que, actualment, el govern local disposa d’una localització definida (a la Ronda d’Europa, a l’altura de la futura estació de Bombers de la Generalitat). El projecte executiu està per definir i es començarà a redactar a finals d’aquest any, amb la previsió de tenir-lo llest el 2027. Serà a partir de llavors quan l’ajuntament comenci a demanar crèdits per finançar la seva construcció, ja que fins al moment havia resultat impossible a causa del pla de sanejament al qual el consistori va sotmetre als comptes municipals, i que hauria de finalitzar aquest 2026.
CORNELLÀ.
També Cornellà de Llobregat té planejat sumar un nou espai per a la seva policia local, en el marc del centenari del cos que se celebra aquest 2026. A mitjans de maig, el consistori va detallar que s’està començant a donar forma a la caserna al carrer Sevilla, al barri del Pedró. La nova seu se situarà en un edifici rehabilitat de tres plantes que constarà de "noves tecnologies en matèria de seguretat per reforçar efectius i optimitzar tots els seus serveis".
CASTELLDEFELS.
A Castelldefels, l’aposta per reforçar la seguretat passa per la construcció d’una prefectura que s’haurà de situar a la platja i allotjarà també Protecció Civil i altres serveis vinculats amb la neteja i el manteniment de la via pública. A Sant Cugat del Vallès també tenen sobre la taula aixecar una nova direcció local, tot i que fonts municipals assenyalen que no serà a curt termini.
BADALONA.
Finalment, a Badalona, l’alcalde Xavier Garcia Albiol ha sostingut en repetides ocasions que allà on s’aixecava l’antic institut B9 (desallotjat a mitjans de desembre del 2026) es construirà la segona comissaria de la Guàrdia Urbana de Badalona: "Serà una realitat durant el pròxim mandat", detalla l’alcalde Albiol a aquest mitjà. Una infraestructura que, en principi, hauria de ser també compartida amb la policia catalana, tot i que aquesta opció s’ha anat difuminant amb el pas del temps. Mentrestant, l’ajuntament emprèn diverses obres de millora a les actuals dependències policials municipals, al Turó d’en Caritg.
Altres ens locals s’han decidit per emprendre obres de pes als equipaments dels seus guàrdies urbans. És el cas de Rubí, que va aprovar a principis d’aquest any el projecte definitiu per a la reforma de la comissaria, amb un pressupost de 388.830,54 euros, o del Prat de Llobregat, on fa menys de dos mesos que van presentar els resultats de les obres de reforma i modernització de la prefectura municipal.
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