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al Vallès

La DGT estrena un model d’exàmens de conduir en format digital

Aula digital per a l'examen teòric de la DGT

Aula digital per a l'examen teòric de la DGT / Eva Ponte / LZA

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Edu Gil

Barcelona

Els exàmens teòrics per aconseguir obtenir el permís de conduir a Granollers es poden fer des d’aquest 11 de juny en format digital. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha posat en marxa a la ciutat vallesana una nova aula informatitzada que substitueix les tradicionals proves en paper. La implantació del sistema equipara el centre de Granollers a les seus de la DGT i evita que els aspirants del Vallès Oriental s’hagin de desplaçar a d’altres municipis per fer aquest tipus de proves.

La nova aula va ser presentada ahir pel delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell; la cap provincial de Trànsit a Barcelona, Natalia Padilla, i la presidenta de la Federació d’Autoescoles de Barcelona, Teresa Coll. La nova infraestructura permet agilitar la realització de les proves, reduir errors administratius i oferir els resultats en un termini molt més breu. Segons va destacar Prieto, "Granollers fa gairebé 50 anys que acull exàmens de conduir, apostant per la proximitat i evitant que molts aspirants s’hagin de desplaçar lluny del seu municipi".

Un pas endavant

En aquest sentit, el delegat del Govern a Catalunya va remarcar que la digitalització de l’aula suposa "un pas endavant per fer el servei més àgil, més accessible i més adaptat a la forma en què avui es preparen els futurs conductors". La DGT estrena d’aquesta manera a Granollers el seu nou model descentralitzat d’exàmens de conduir informatitzats en seus més enllà de les seves instal·lacions pròpies.

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L’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, va defensar la importància de mantenir a la ciutat un servei que porta prop de 50 anys funcionant i que evita desplaçaments a Barcelona a milers d’aspirants del Vallès Oriental.

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