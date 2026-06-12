SECTOR ECONÒMIC
Els creueristes suposen un 2,5% dels visitants diaris de Barcelona
Un estudi realitzat per la Universitat de Girona manté que només en algunes dates punta arriben al 7,5% del total i que no són culpables de la massificació turística.
Patricia Castán
Amb l’activitat creuerística en plena temporada alta a Barcelona i la intenció de l’alcalde Jaume Collboni d’erradicar els creuers que només fan escala d’unes hores a la ciutat, el sector es defensa i intenta "donar llum" sobre l’impacte local d’aquesta activitat. Segons una anàlisi feta per la Universitat de Girona a instàncies de l’Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA per les sigles en anglès) i el port de Barcelona, presentat ahir, els creueristes representen una mitjana del 2,5% del total de turistes diaris de l’urbs, i arriben a superar el 5% només 32 dies a l’any, amb puntes màximes del 7,5%.
Es tracta del primer informe sobre el paper d’aquesta indústria en la dinàmica turística de la capital catalana, i ofereix una perspectiva que intenta anar més enllà de la repercussió econòmica oferta per altres estudis recents.
L’estudi Mesura del turisme de creuers a Barcelona se centra en la quantificació de la concentració i distribució dels fluxos de visitants, explica el doctor Josep Maria Espinet, que el considera "científic" perquè utilitza dades reals i mesures a través d’antenes de telefonia (Telefónica Tech) que situen els viatgers en temps i lloc. Va ser encarregat fa molts mesos, amb el debat sobre els creuers sobre la taula i el nou acord impulsat per l’Ajuntament per retallar a cinc les terminals del moll Adossat. Per això ha treballat amb dades corresponents al 2024.
El treball realitzat per l’Institut d’Investigació en Turisme de la Universitat de Girona analitza l’activitat a l’espai urbà, i conclou que "els creueristes no són culpables de la massificació turística", segons l’economista. Per arribar a aquesta sentència, aborda com i on coexisteixen els diferents perfils de visitants, i quin paper exerceixen els creueristes sobre el conjunt. Divideix els creueristes de Barcelona entre els que fan escala (visiten unes hores la ciutat però no hi pernocten), els creueristes-turistes (visiten i pernocten a terra) i els creueristes no visitants (es queden al vaixell).
Espinet destaca que més del 90% de dies de l’any (amb dades del 2024) els creueristes estan per sota del 5% total de turistes que es mouen per la capital catalana. En concret, 192 dies són menys del 2,5%; 141 representen entre el 2,51% i el 4,99%; i 32 dies arriben entre el 5% i el 7,49%, com a límit. Per mesos, la mitjana és més alta (3,5% del total) al maig, agost i setembre. I relata que els dies en què coincideix l’afluència turística més gran amb la de creueristes són molt pocs, segons la seva revisió. Específicament, un dia de maig, dos de juliol, un d’agost, un altre de setembre i tres d’octubre, segons el recompte del 2024 amb què es va treballar. A la radiografia per franges horàries, aplicada a punts calents com la plaça de Catalunya, la Sagrada Família, el Gòtic o la Rambla, el pes màxim dels creueristes arriba al 6,6 % (al matí al temple de Gaudí). Quant a dates punta, arriben al 7,5% de mitjana diària en un grapat de dates.
"Millorar la gestió"
El director de CLIA a Espanya, Alfredo Serrano, va voler destacar que aquest examen aspira a completar el que el desembre passat va establir en més de 1.200 milions d’euros la facturació dels creuers a Catalunya. Així mateix, va insistir en la necessitat d’oferir a les administracions el màxim de dades que aclareixin el pes i efectes mesurables dels creuers.
Per a la responsable de Creuers del Port de Barcelona, Mar Pérez, la prioritat del port és "el benestar de la ciutadania". Precisament, el document es va presentar a primera hora del matí al Consell de Sostenibilitat de Creuers, que és la taula de treball que inclou diferents entitats de l’Administració, ciutadanes i sectorials. Afirma que les dades obtingudes permetran "millorar la gestió". Respecte al 2026, avança que augmentaran els vaixells petits i prèmium (representen un 34%) i en el còmput total el 65% d’escales de la ciutat corresponen a vaixells de menys de 5.000 passatgers.
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