Cas mediàtic
La fiscalia creu que hi ha risc de fuga de Jonathan Andic per la seva «altíssima capacitat econòmica»
Considera que hi ha indicis que apunten a una possible responsabilitat en l’homicidi del seu pare
Els Mossos busquen testimonis de la caiguda d’Isak Andic rastrejant mòbils connectats a antenes pròximes
J. G. Albalat
La fiscalia ha presentat un escrit oposant-se a la petició de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango Isak Andic, perquè es retiressin les mesures cautelars adoptades contra ell pel Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell. Jonathan Andic està acusat del presumpte homicidi del seu pare el 14 de desembre del 2024 quan tots dos caminaven per un sender a Collbató. Aquell dia, Isak Andic va caure des d’una altura de 120 metres i va morir a l’acte.
Per aquest delicte, la jutge de Martorell va ordenar l’ingrés a presó provisional de Jonathan eludible amb un milió d’euros de fiança, a més de retirada de passaport, prohibició de sortir d’Espanya o compareixences setmanals. L’advocat defensor de Jonathan , Cristóbal Martell,va presentar un recurs contra la decisió judicial en què demanava que s’anul·lessin aquestes mesures cautelars. Ara, la fiscal del cas, Teresa Yoldi, s’hi oposa.
En el seu escrit, la representant del Ministeri Públic assenyala que hi ha «risc de fuga» de Jonathan Andic per «l’altíssima capacitat econòmica de l’investigat i la severitat de les penes a què s’enfronta». Per això considera que la fiança d’un milió d’euros com a mesura cautelar imposada per la jutge «és proporcional a les circumstàncies del cas, i assegura la permanència de l’investigat a disposició judicial».
Per a la fiscalia hi ha en aquest procediment «indicis existents», derivats dels informes policials, que apuntarien a una possible responsabilitat de Jonathan Andic. Entre ells hi ha l’anàlisi de la geolocalització i contingut del telèfon mòbil de la víctima; el registre de les trucades realitzades per l’investigat en el moment dels fets, tant a la parella del seu pare Estefanía Knutt com al 112, així com l’informe tècnic fotogràfic de l’escena del crim.
La fiscal creu que aquests documents «contradiuen» d’una banda «la suposada bona relació entre Jonathan Andic i el seu pare, partint dels missatges obrants en les actuacions, i de l’altra la versió oferta per l’investigat respecte a la manera i circumstàncies en què es va produir la mort de la víctima».
Mort no accidental
El 19 de maig, Jonathan Andic va ser detingut pels Mossos acusat d’homicidi. La jutge considera que la mort del fundador de Mango, Isak Andic «no va ser accidental» i va tenir una «participació activa i premeditada» el seu fill Jonathan. «Hi ha prou indicis per considerar l’investigat com a autor responsable d’un delicte d’homicidi amb resultat de mort respecte d’Isak Andic», assenyalava la jutge que ha ordenat als Mossos que practiquin noves diligències, com rastrejar el senyal del terminal de Jonathan a l’Equador el març del 2025 quan, segons diu ell l’hi van robar o el va perdre.
En el seu recurs contra les mesures cautelars del jutjat, Jonathan Andic assenyalava que el seu arrest policial va ser «innecessari», ja que sempre va estar a disposició de la Justícia. El seu advocat considerava que les imatges de Jonathan emmanillat de camí al jutjat «inevitablement divulgades» són contràries a la normativa europea i ha portat «a un tsunami informatiu entorn de la interlocutòria interessadament entregat als mitjans que condueixen a una mena de condemna social anticipada insuportable en un Estat Social i Democràtic de Dret».
També incidia en la «bona relació» entre pare i fill, un punt que contradiu la jutge i els investigadors després d’examinar el contingut del mòbil d’Isak Andic. La interlocutòria d’ingrés a la presó incidia en el fet que la família acudia a una terapeuta, que serà citada a declarar com a testimoni, per argumentar els desacords entre els Andic.
Jonthan Andic, que podria tornar a demanar declarar al jutjat, manté que no va veure la caiguda del seu pare i que les seves trucades a emergències no van ser contradictòries amb el que va declarar davant els Mossos. «L’essencial és que el fill caminava davant del pare i això és coincident en les dues declaracions i és rellevant perquè és la raó de no haver vist el fill el moment de la caiguda del pare a l’estar d’esquena», explica el recurs.
Els advocats d’Andic també van aportar una transcripció de la trucada al 112: «No, no vaig poder veure res, únicament alguna cosa fugaç, de fet, cosa que, si recorda soroll de pedres, l’impacte i el gemec», va afirmar. A més, els lletrats d’Andic van mostrar els seus dubtes sobre la contaminació de l’escena de la caiguda, en la qual apareixia una empremta, i van explicar que l’acusat canviava de mòbil cada dos anys, com va fer després del robatori del seu terminal a l’Equador.
Sens dubte, una de les cartes de la defensa és un informe en el qual s’indica que el fundador de Mango patia artrosi bilateral als dos genolls i que, per aquesta raó, la seva caiguda va poder ser «més vertical i menys controlada» i lliscar pel pendent com «un tobogan», tal com assenyala la interlocutòria, i sense lesions a les mans. Els lletrats aportat un vídeo amb una caiguda anterior patida per Isak Andic el febrer del 2024 i que va ser captada per càmeres de seguretat.
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors