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Andalusia

Un líquid de neteja va causar els 400 falsos positius en cribratge de càncer de còlon a Màlaga

Des de la Junta han precisat que aquesta incidència no va produir falsos negatius ni pèrdua diagnòstica, ja que l’efecte del problema va ser augmentar artificialment el nombre de positius

Un home llegeix informació sobre el programa de cribratge de càncer de còlon.

Un home llegeix informació sobre el programa de cribratge de càncer de còlon.

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Redacción

Málaga

Una contaminació de l’analitzador que determina la sang oculta en excrements en el cribratge de càncer de còlon és l’origen dels falsos positius detectats a Màlaga.

Segons explica fonts de la Conselleria de Sanitat de la Junta d’Andalusia, la incidència es va produir amb un líquid de neteja que utilitza el mateix equip per al seu funcionament. Han afegit que va passar després d’una intervenció de manteniment i que, posteriorment, a més, es va detectar un possible problema en el sistema intern de fluids de l’analitzador.

Valors artificialment elevats

Com a conseqüència de les dues circumstàncies, algunes mostres van presentar valors artificialment elevats, cosa que va fer que l’equip classifiqués com a positives mostres que en realitat no ho eren, han indicat.

Des de la Junta han precisat que aquesta incidència no va produir falsos negatius ni pèrdua diagnòstica, ja que l’efecte del problema va ser augmentar artificialment el nombre de positius i no amagar possibles casos.

Detectada la causa, es va corregir la incidència, es van revisar i van reforçar els procediments de control i es va decidir repetir totes les determinacions realitzades en aquell període per garantir la màxima fiabilitat dels resultats, han assenyalat des de la Junta.

Els afectats repeteixen la prova

El Servei Andalús de Salut (SAS) va detectar després de la incidència un nombre de resultats positius superior a l’esperat, cosa que va ser identificat pels professionals del laboratori, que van iniciar de manera immediata la revisió.

Una vegada que es va detectar, es va informar als districtes sanitaris afectats i es va activar la revisió dels casos potencialment implicats, per contactar amb les persones i oferir-los la repetició de la prova.

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Per la seva banda, l’associació El Defensor del Pacient va demanar al fiscal en cap de Màlaga que s’investigui i s’obrin diligències per aquests falsos positius en el cribratge de càncer de còlon.

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