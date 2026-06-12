EL PERIÓDICO recull el premi Petxina Km 0
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El Periódico
"Cap tecnologia pot substituir el professional que està in situ", va recalcar ahir Gemma Martínez, directora d’EL PERIÓDICO. Ho va dir al recollir ahir el premi Petxina Km 0 del Col·legi de Periodistes de Tarragona, al costat de Jan Magarolas, responsable de l’edició local del diari a la província, en una gala al Teatret del Serrallo.
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