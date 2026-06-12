Avanç
Qui és qui en la indústria de la IA, Tema del Diumenge
El Periódico
Anthropic, l’empresa matriu del xatbot Claude, té prevista la seva sortida a borsa l’octubre que ve, amb una valoració que s’aproxima al bilió de dòlars. Arran d’això, l’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge analitzarà qui són els actors més destacats en la carrera internacional pel domini en la indústria de la intel·ligència artificial: OpenAI (companyia darrere del popular ChatGPT), Perplexity, l’europea Mistral, la xinesa Deep Seek... sense oblidar els xatbots dels grans gegants tecnològics, com Copilot (de Microsoft), Gemini (de Google), Grok (d’X) o Alexa (d’Amazon). A més, també es posarà el focus en quines aplicacions concretes es poden utilitzar en la nostra vida diària i quins agents d’intel·ligència artificial s’ajusten millor per realitzar cada funció.
Sexe i Mediterrani
Per la seva banda, el suplement Entendre-hi més destacarà un tema sobre el qual hi ha un cert tabú social, tot i que sigui una realitat evident: l’activitat sexual a les residències de gent gran. Els professionals assenyalen que el desig continua existint en edats avançades i que la sexualitat forma part del dia a dia dels geriàtrics, per la qual cosa és una situació que s’hauria "de normalitzar", mentre apunten a la falta d’espais per viure aquests fets amb intimitat i a la necessitat de crear protocols per gestionar-los adequadament.
Finalment, davant de l’imminent III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, organitzat per Prensa Ibérica i que tindrà lloc a Barcelona la setmana vinent, el suplement Actius se centra en les notables diferències existents entre els països de la ribera nord i els del sud, afectats en aquest últim cas per notables desequilibris econòmics i socials, en comparació amb els seus veïns septentrionals.
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