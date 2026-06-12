URBANISME
Sant Adrià accelera el projecte d’Inditex per tenir l’aval el 3 de juliol
L’Ajuntament atorga l’aprovació provisional al pla, que inclou edificar quatre seus d’oficines del gegant tèxtil. L’objectiu és que la Generalitat hi doni el vistiplau definitiu en menys d’un mes.
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs aspira que la previsió d’instal·lar quatre seus d’oficines d’Inditex al seu terme, situat a les portes de Barcelona, disposi de l’aval definitiu en menys d’un mes. "És un projecte estratègic, dels que transformen la ciutat, molt complex en la redacció, amb molts actors involucrats i, per tant, volem que es faci de la manera més àgil i fluida possible", al·lega el tinent de territori sostenible de Sant Adrià, José A. Gras. El consistori ha donat una empenta més aquesta setmana perquè s’autoritzi al més aviat possible que el gegant tèxtil desembarqui a la localitat de l’àrea metropolitana, on aspira a estrenar part del seu campus el 2028 i culminar-lo el 2030.
Amb aquest horitzó en perspectiva, Sant Adrià ha atorgat l’última validació perquè el pla s’elevi a la comissió d’urbanisme de la Generalitat. L’expectativa del govern municipal –comandat pel PSC amb majoria absoluta– és que el pla urbanístic que empara l’edificació del complex de quatre marques d’Inditex (Massimo Dutti, Bershka, Oysho i Lefties) arribi a temps per a la sessió d’organisme dependent del Departament de Territori del 3 de juliol i pugui obtindre llavors l’aprovació definitiva. L’Ajuntament va convocar un ple extraordinari dimecres, dedicat en exclusiva al campus de la firma de roba, que s’edificarà a la parcel·la ocupada pel centre comercial d’Alcampo i comportarà el trasllat de l’hipermercat al solar del davant.
En la sessió, els socialistes, ERC i un regidor no adscrit van votar a favor de posar el pla en mans de la Generalitat perquè l’examini. Per la seva banda, el PP i Vox es van abstenir i Sant Adrià en Comú s’hi va oposar, després de jutjar que s’estan prioritzant els interessos de les dues empreses promotores al tramitar la reforma amb una "celeritat injustificada".
Durant el ple, Gras va afirmar que amb la ratificació d’aquesta setmana es fa "un pas decisiu en la transformació integral de Sant Adrià en els àmbits urbanístic, econòmic i social". Va defensar que l’operació urbanística ha de crear "milers de llocs de treball", beneficis que han de revertir en el teixit econòmic de l’entorn i "millorar la qualitat de vida dels veïns". "Ja ens toca passar de ser un territori de vulnerabilitat a un d’oportunitat", va postular.
El regidor també va destacar que Inditex i Alcampo assumiran el cost per remodelar l’avinguda de la Platja del municipi i el seu entorn, cosa que es taxa en 9,17 milions d’euros. També costejaran la factura per descontaminar terrenys afectats per abocaments de la desapareguda fàbrica de fertilitzants Ugímica. Es va estimar d’entrada en 5,36 milions. A part, les 300 places de garatge en superfície i les 300 soterrades a la nova superfície comercial seran d’accés gratuït. "Hi ha una sèrie de coses que tenen un interès evidentment privat, però també hi ha un interès eminentment públic", va esgrimir Gras.
Llei de costes
El pla de millora urbana que dona cobertura a les obres d’Inditex i Alcampo ha incorporat modificacions arran d’un informe de la Direcció General de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica. En especial, el dictamen reclama més documentació perquè l’organisme de l’Estat s’asseguri que s’evita que els edificis per aixecar formin una pantalla arquitectònica o una acumulació de volums, l’altura o disposició dels quals no han de limitar el camp visual ni desfigurar la perspectiva de la vora litoral i han de ser harmòniques amb l’entorn per complir la llei de costes. L’òrgan sol·licita rebre el pla revisat amb les seves consideracions per emetre el preceptiu informe final.
La qüestió va generar controvèrsia entre els Comuns i el PSC. El regidor Joan Comorera (Sant Adrià en Comú) va considerar com una "temeritat jurídica" ratificar el pla de manera provisional "per intentar obtenir l’informe favorable en menys d’un mes" per part de la Direcció General de la Costa. "Es posa en risc la validesa de tot el pla", va afirmar el regidor, que va advertir d’una "futura impugnació judicial amb probabilitat d’èxit per dèficits de procediment".
Gras va recriminar als Comuns que no haguessin presentat al·legacions al projecte i va recalcar que l’Ajuntament ha obtingut "11 informes favorables de diferents administracions públiques". Va citar el de l’Agència Catalana de l’Aigua, que avala les mesures per fer front al risc eventual d’inundacions a la zona. A més, va justificar que s’avancés el debat sobre la reforma promoguda per Inditex i Alcampo a un ple extraordinari perquè es requereix enviar el pla refós al ministeri abans que la Generalitat pugui concedir-li el vistiplau. El tinent va negar que les seus per aixecar siguin d’una altura sobredimensionada que impacti en la vista de l’entorn i el litoral. "Es preveu una altura màxima de 27,5 metres d’altura", va assenyalar.
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