mobilitat
Badalona imposa 300 multes per mal ús de patinets elèctrics
Gerardo Santos
L’ordenança que regula els mals usos dels vehicles de mobilitat personal (VMP) a Badalona fa set mesos que està en vigor. En tot aquell temps, la policia local ha requisat 250 patinets, segons ha explicat aquest divendres al matí l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en una compareixença realitzada a l’aparcament en què es guarden els vehicles requisats: "Aquest és un avís per a navegants, dirigit als que incompleixen l’ordenança", ha declarat el regidor popular.
Els patinets, ha seguit Albiol, s’han retirat per dos motius: o bé per circulació temerària –a velocitats "més pròpies d’una motocicleta" només possibles havent modificat el motor, ha descrit Albiol–, o bé per circular sense l’assegurança obligatòria. En aquest sentit, des que regeix l’ordenança de VMP, la Guàrdia Urbana ha posat més de 300 denúncies per motius relacionats amb els VMP: "Ens prenem molt seriosament la lluita contra els que utilitzen els patinets no com a transport, sinó com a instrument per delinquir i posar en risc la seva pròpia seguretat i la dels veïns". De totes maneres, l’alcalde ha assenyalat que "no tots els patinets requisats s’utilitzaven per delinquir", tot i que no ha precisat quants d’ells sí.
250 menys
Albiol, que ha explicat que recentment li va passar pel seu costat un patinet per la Rambla "que anava a uns 60 quilòmetres per hora", ha assenyalat també que els 250 patinets requisats seran traslladats en els pròxims mesos a una empresa especialitzada en la destrucció del vehicle i el seu posterior aprofitament: "A Badalona les normes es fan complir, no estem per a bromes". Albiol ha assegurat que a la ciutat ja es noten els efectes de l’ordenança de VMP, així com de la tasca policial: "Badalona no és ni serà una ciutat on uns quants fan el que volen, ara mateix pels carrers ja hi ha 250 patinets menys que posaven en risc els veïns".
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