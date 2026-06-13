Pacte institucional
Barcelona es queda amb el control de 5 km de costa entre la Barceloneta i el Fòrum després d’un acord històric amb l’Estat
L’Ajuntament assumeix la gestió d’aquesta part del front marítim després de 20 anys de negociacions amb el Govern central
La Generalitat adquirirà les Tres Xemeneies del Besòs i hi allotjaran un projecte d’activitat econòmica
Gisela Macedo
L’Ajuntament de Barcelona ha tancat un acord amb l’Estat perquè li cedeixi gratuïtament 62,8 hectàrees del litoral de la ciutat. El pacte, anunciat aquest dissabte en nota de premsa, atorga al consistori la gestió directa de 5,2 quilòmetres de costa entre la Barceloneta (a l’altura del carrer de Pepe Rubianes) i el límit amb Sant Adrià de Besòs. És un tram continu on conviuen espais molt diferents, des de la zona del Port Olímpic fins al Fòrum.
Amb aquest moviment es modifica la delimitació de la zona maritimoterrestre fixada el 2009 i es consolida una cosa que a la pràctica ja s’anava dibuixant des de fa anys: que l’ajuntament tingui cada vegada més pes en la gestió d’un front litoral que va començar a obrir-se a la ciutat amb els Jocs Olímpics del 1992 i que no ha deixat d’evolucionar des d’aleshores.
L’abast no és menor. Són 62,8 hectàrees en total, amb uns 354.000 metres quadrats de zones verdes, 206.500 de vials i 68.200 d’equipaments públics. Terreny que, a partir d’ara, dependrà directament de l’administració municipal per al seu manteniment, planificació i conservació, una cosa que fins ara quedava repartit i que, segons defensen les parts, generava més d’una zona grisa a l’hora d’intervenir.
L’acord arriba després de gairebé 20 anys de converses entre administracions, i compta amb una condició important: que aquests sòls no podran destinar a usos lucratius. Queden fora, això sí, les activitats econòmiques que ja estan consolidades a la zona, com el centre comercial, les discoteques o les dependències de l’Aemet, a més d’immobles que l’Estat ja va vendre al seu dia, entre ells un hotel, una gasolinera i un restaurant.
Mentrestant, l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri d’Hisenda continuaran negociant el futur d’altres sòls estatals situats entre la plaça del Mar fins a la zona de l’Hotel Vela.
L’alcalde, Jaume Collboni, ha parlat d’un acord «històric» que reforça la capacitat de la ciutat per decidir sobre la seva pròpia façana marítima. Des del Ministeri d’Hisenda, el ministre Arcadi España ha remarcat que es tracta d’una operació que acosta la gestió a l ’administració més pròxima al territori afectat.
Litoral en transformació
Aquest moviment arriba poc després de conèixer-se una altra notícia que també afecta el litoral barceloní, en concret al capdavant marítim del Besòs. Aquest divendres, aquest diari avançava que la Generalitat comprarà les Tres Xemeneies, la gran icona industrial de Sant Adrià.
Allà es projecta el futur Catalunya Media City, un pol audiovisual i digital que preveu reconvertir l’antic complex en oficines, activitat econòmica, vivenda i espais públics.
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