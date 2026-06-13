La fiscalia veu risc de fuga per l’"altíssima capacitat econòmica"
J. G. Albalat
La fiscalia ha presentat un escrit oposant-se a la petició de Jonathan Andic – fill del fundador de Mango, Isak Andic – perquè es retiressin les mesures cautelars adoptades contra ell pel Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell. Jonathan Andic està acusat de l’homicidi del seu pare el 14 de desembre del 2024, quan tots dos caminaven per un sender a Collbató. Aquell dia, Isak va caure des d’una altura de 120 metres i va morir a l’acte.
Per aquest delicte, la jutge de Martorell va ordenar l’ingrés a presó provisional de Jonathan eludible amb un milió d’euros de fiança, a més de retirar-li el passaport, prohibir-li sortir d’Espanya i obligar-lo a realitzar compareixences setmanals. L’advocat defensor del Jonathan, Cristóbal Martell,va presentar un recurs contra la decisió judicial en què demanava que s’anul·lessin aquestes mesures cautelars. Ara, la fiscal del cas, Teresa Yoldi, s’hi oposa.
Fiança " proporcional"
En el seu escrit, la representant del Ministeri Públic assenyala que hi ha "risc de fuga" de Jonathan per "l’altíssima capacitat econòmica de l’investigat i la severitat de les penes a què s’enfronta". Per això considera que la fiança d’un milió d’euros com a mesura cautelar imposada per la jutge "és proporcional a les circumstàncies del cas, i assegura la permanència de l’investigat a disposició judicial".
Per a la fiscalia, hi ha en aquest procediment "indicis existents" derivats dels informes policials que apuntarien a una possible responsabilitat de Jonathan Andic. Entre aquests, hi ha l’anàlisi de la geolocalització i el contingut del telèfon mòbil de la víctima; el registre de les trucades fetes per l’investigat en el moment dels fets, tant a la parella del seu pare, Estefanía Knutt, com al 112, així com l’informe tècnic fotogràfic de l’escena del crim. La fiscal considera que aquests documents "contradiu", d’una banda, "la suposada bona relació entre Jonathan Andic i el seu pare, partint dels missatges obrants en les actuacions", i de l’altra comprometen també "la versió oferta per l’investigat respecte a la manera i les circumstàncies en què es va produir la mort de la víctima"..
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