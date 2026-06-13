FENOMEN astronòmic
El furor per l’eclipsi desencadena la passió per la ciència a Espanya
A falta de dos mesos, els llibres sobre el fenomen exhaureixen les primeres edicions. Ja hi ha més de 250 activitats de divulgació previstes i "cada dia se n’hi afegeixen més".
Valentina Raffio
D’aquí tan sols dos mesos, Espanya presenciarà un fenomen astronòmic únic que en aquestes terres no s’entreveu des de fa més d’un segle. El furor pel tan anhelat eclipsi total de sol del 12 d’agost, el primer de l’encara més esperat trio ibèric d’eclipsis que es viuran en els pròxims anys, ha desencadenat una espectacular onada d’interès per la ciència darrere d’aquest fenomen i, sobretot, per les meravelles de l’univers.
Segons expliquen diverses editorials a EL PERIÓDICO, els llibres sobre l’eclipsi ja estan esgotant les primeres edicions, l’astronomia s’està convertint en best-seller i cada vegada hi ha més interès per la divulgació espacial. A tots els racons del país s’estan inaugurant centenars d’exposicions, xerrades i tallers sobre l’eclipsi i, tal com assenyalen diverses entitats implicades, ja són moltes les activitats que exhaureixen entrades.
Un dels exemples més il·lustratius del fenomen és l’èxit editorial que tenen els llibres sobre aquests esdeveniments. Segons apunta Javier Zaldúa, director de l’editorial GeoPlaneta, la prova més clara que "els eclipsis estan de moda" és que el primer llibre que va treure el seu segell sobre l’eclipsi, coordinat per Rafael Bachiller, es va esgotar ràpidament i que, gràcies al seu èxit estel·lar, ja ha hagut de treure una nova edició. També parla de furor editorial Antonio Cuesta, director de Guadalmazán, que afirma que el llibre que van publicar sobre l’eclipsi sota la batuta de Moncho Núñez està entusiasmant els lectors i ara destaca entre els més venuts del seu segell. "La gent vol entendre què és el que passa durant un eclipsi i descobrir històries relacionades amb la ciència, l’art i la cultura que permetin apreciar més bé aquest fenomen", assenyala l’editor, que, a més, explica que aquesta passió per aprendre més també està impulsant la venda de llibres que estan relacionats amb altres camps de l’astronomia i l’astrofísica.
La fascinació per l’eclipsi també ha inspirat una onada sense precedents d’exposicions, xerrades i tallers sobre astronomia a tot Espanya. Segons les dades que ha recollit el Ministeri de Ciència a la seva web sobre el trio d’eclipsis, ja hi ha més de 200 activitats registrades a tot el país i "cada dia se n’hi afegeixen més".
A Catalunya, la Conselleria de Recerca ja comptabilitza més d’un centenar d’activitats i propostes educatives a la web eclipsicatalunya.cat i tot apunta que la xifra anirà a més durant les pròximes setmanes a mesura que s’acosti el dia de l’esdeveniment. A Barcelona, el RACAB ha desplegat una estel·lar exposició sobre eclipsis. A Cantàbria i Pontevedra s’estan organitzant tallers per a nens per fabricar caixes estenòpiques. A la Corunya hi ha un cicle d’activitats per veure els eclipsis a través del cine. A Segòvia es parlarà d’astronomia i transhumància. A Terol fins i tot s’està organitzant un festival astronòmic que s’anomena Ekleipisis Fest.
Per a nens i grans
La xarxa de museus de la Fundació La Caixa ha desplegat un ambiciós programa d’activitats, xerrades i tallers a Barcelona, Madrid, Saragossa i La Palma. A la capital catalana, el CosmoCaixa ja ha fet xerrades amb gairebé un centenar d’assistents i, a més, treballa en tallers amb escolars i casals d’estiu que ja compten amb més de 90 grups inscrits. A Madrid, la investigadora Alba Vidal García, de l’Observatori Astronòmic Nacional, va aconseguir vendre més de 300 entrades al seu curs sobre l’eclipsi. A La Palma, van ser gairebé 200 els assistents que es van afegir a una xerrada de la mateixa investigadora per entendre més bé aquest fenomen.
Tal com expliquen els responsables de tot aquest seguit d’iniciatives, tot apunta que aquestes xifres aniran a més durant els pròxims mesos perquè es preveu un desplegament de més activitats a mesura que s’acosti el dia d’aquest eclipsi tan esperat.
L’entusiasme còsmic també s’ha convertit en una oportunitat per acostar la ciència a nous públics. A Catalunya, per exemple, l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC) porta a terme un projecte per acostar aquest fenomen a persones amb discapacitat visual de diversos centres de l’ONCE o centres ocupacionals del territori. Segons expliquen els responsables d’aquesta iniciativa, ja es treballa en el repartiment de dispositius auxiliars per transformar les variacions de llum de l’eclipsi en so perquè les persones cegues puguin viure aquest esdeveniment.
Els investigadors d’aquest centre barceloní també s’estan abocant a oferir cursos a professors de primària i secundària perquè puguin explicar als alumnes les meravelles d’aquest fenomen i, en alguns casos, fins i tot estan cedint en préstec a les escoles un equip de telescopis solars perquè els nens puguin observar les taques solars. En total, d’acord amb el que expliquen els responsables del centre, es calcula que sumant totes aquestes activitats ja s’ha arribat a més de 5.000 persones.
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