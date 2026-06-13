projecte econòmic
El Govern comprarà les Tres Xemeneies per crear el Catalunya Media City
La Generalitat destinarà 42 milions d’una subvenció que l’Estat va concedir el 2023 per adquirir els drets per instal·lar usos terciaris a les torres, a més d’oficines al solar que continua ocupat per la subestació d’Endesa i Red Eléctrica.
Jordi Ribalaygue
La monumental icona obrera de la perifèria de Barcelona passarà a ser de titularitat pública. Les Tres Xemeneies del Besòs, emblemàtiques i més altes fins i tot que l’admirada Torre de Jesús de la Sagrada Família, seran adquirides amb fons de la Generalitat de Catalunya, dins del procés per transformar l’entorn de l’antiga central tèrmica situada al límit de Sant Adrià amb Badalona en un complex del sector audiovisual i digital, segons avancen a EL PERIÓDICO diferents fonts consultades.
La inactiva planta de producció energètica està declarada bé d’interès local des del 2016, amb la qual cosa no es poden enderrocar. La Generalitat ja es va agenciar d’una part del conjunt sense cost el 2023, la nau de turbines, que serà la seu del ‘hub’ tecnològic en potència. Per aconseguir els pròxims mesos amb les xemeneies i la parcel·la limítrofa on es manté una subestació elèctrica, el Govern gastarà uns 42 milions d’una subvenció de 60 milions d’euros que l’Estat li va concedir el 2023. La transferència del Govern central va incloure 45,8 milions per adquirir terrenys destinats a activitat econòmica en el projecte Catalunya Media City, amb aspiracions de rellevància internacional i que es traça entre la desembocadura del riu Besòs i la platja.
L’operació perquè la Generalitat es quedi amb les Tres Xemeneies es canalitzarà a través del Consorci del Besòs, encarregat d’executar la reforma al voltant de la planta desmantellada. Les distintives moles de 200 metres d’alt no les traspassa el seu actual amo, Front Marítim del Besòs, que representa els interessos d’Endesa i la promotora immobiliària Metrovacesa a la zona, sinó que l’ingrés per la venda ho percebrà l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). La institució obté la titularitat de manera circumstancial a través del projecte de reparcel·lació de les 32,36 hectàrees a remodelar, que distribueix els beneficis i les càrregues a assumir entre els amos de les finques del lloc. El repartiment va aconseguir l’aprovació inicial del Consorci del Besòs aquest dimecres i es calcula que se segellarà definitivament a l’octubre. Així mateix, l’AMB disposa d’un compromís de compra de la Generalitat i el consorci.
L’aportació que el Govern d’Espanya va cedir fa gairebé tres anys està condicionada al fet que sigui consumida abans que finalitzi el 2026. A més de les tres talaies bessones que sobresurten en el perfil del Barcelonès Nord, la Generalitat recorrerà a la mateixa subvenció per comprar la parcel·la situada davant de les xemeneies, que també recau provisionalment en mans de l’AMB amb la reparcel·lació de terrenys. Allà es troba la subestació que serà desarmada per erigir les oficines del polígon.
D’aquesta manera, l’administració pública acapararà la totalitat del sòl que ha d’allotjar les empreses que s’espera que poblin el parc audiovisual. En total, 67.869 metres quadrats d’espais per a futures oficines i instal·lacions de companyies passaran a ser patrimoni del sector públic, que controlarà així la implantació d’operadors al complex.
De la superfície total, 21.735 metres quadrats s’ubicaran a les xemeneies, on es concep aixecar un voladís que les travessi a uns 45 metres d’altura. En aquest cos horitzontal que s’adherirà a la carcassa buida de les torres, s’esbossa un projecte d’activitat econòmica vinculat al ‘hub’ i que falta que acabi de definir-se. Els 46.134 metres quadrats restants corresponen a l’edifici d’oficines que s’alçarà al solar que continua ocupat per la subestació d’Endesa i Red Eléctrica. La instal·lació es mudarà a uns 200 metres, a l’altre costat de la via del tren que creua per davant de la tèrmica. El trasllat guarda complexitat i no serà immediat: es pronostica que el desmuntatge comenci el segon trimestre del 2030 i acabi el 2032 per deixar un descampat lliure per edificar.
Actor clau
Un paper clau en l’operació es reserva al Consorci del Besòs, en què participen la Generalitat, l’AMB i cinc ajuntaments. El Govern transfereix a l’ens l’import necessari de l’ajuda estatal perquè emprengui l’adquisició dels dos actius. El conveni que regula la subvenció que el Govern central va proporcionar per cobrir costos del Catalunya Media City estipula que els diners han de destinar-se a "inversions que ha de fer la Generalitat de Catalunya, directament o indirectament a través del Consorci del Besòs".
L’ens ha dirigit el procés que ha portat aquesta setmana a ratificar els projectes de reparcel·lació i urbanització, decisius perquè tiri endavant el pla urbanístic que combina el polígon tecnològic amb almenys 1.783 pisos. Les primeres obres es programen per al 2027.
Les despeses per transformar la franja que uneix Sant Adrià i Badalona davant la costa ascendeixen a 99,03 milions d’euros i es divideixen entre els propietaris del lloc. Qui concentra més béns és Front Marítim del Besòs, que té el 72% de les finques del lloc a remodelar. En el repartiment, entrega vells solars industrials, incloses les Tres Xemeneies, i obté tot el sòl on s’aixecaran 1.069 vivendes lliures en cinc illes. Sumen 111.181 metres quadrats de sostre per a domicilis i 7.540 metres quadrats a les plantes baixes per a comerços.
Per la seva banda, el Consorci del Besòs es queda amb cinc illes on s’ideen 714 pisos de protecció oficial, tant en règim de lloguer com de compravenda. D’aquest paquet, disposarà de tres illes al complet, amb 456 vivendes a les quals s’afegeixen baixos comercials. A més, ostentarà una part indivisa amb Front Marítim del Besòs en una illa en la qual es preveuen 88 domicilis de protecció oficial de compravenda i botigues. De la mateixa manera, comptarà amb una participació en una parcel·la a Badalona compartida amb Adif i un particular, a la qual s’assignen usos hotelers i 170 llars de protecció de compravenda. A part de les xemeneies i l’espai de la subestació elèctrica que vendrà, l’AMB rep un solar a Badalona on es planegen places d’hotel.
El Consorci del Besòs també ha donat llum verda al projecte d’obres d’urbanització per obrir carrers, instal·lar serveis i construir passos inferiors al barri de les Tres Xemeneies. Costaran 49,24 milions d’euros i es dividiran en dues fases, per a la qual cosa es planifica que comencin en el tercer trimestre del 2027 i s’acabin en el primer trimestre del 2031.
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