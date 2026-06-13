Investigació oberta
"No m’estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te"
El missatge, enviat per Jonathan Andic al seu pare cinc mesos abans de la seva mort, forma part dels diàlegs trobats al mòbil del fundador de Mango.
Germán González
"Tenir un fill com jo és el més dur que pot passar a un pare. He recordat algunes discussions on no m’estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". El missatge –enviat per Jonathan Andic al seu pare, Isak, a mitjans de juliol del 2024– és un dels principals indicis que tenen els investigadors sobre la mala relació entre el fundador de Mango i el seu fill. Es pot assenyalar que, en el text enviat, Jonathan celebra els avenços de la teràpia familiar i recorda les tensions que havien mantingut.
Aquest i altres missatges van ser recuperats pels Mossos d’Esquadra del telèfon mòbil d’Isak després de la caiguda mortal a Collbató el 14 de desembre del 2024. En aquest dispositiu van trobar informació sobre la difícil relació que mantenien.
Aquests missatges, que són als informes policials incorporats al procés judicial, reforcen la hipòtesi que la mala relació entre pare i fill podria ser darrere del presumpte homicidi. Per a la jutge de Martorell que investiga el cas, aquest enfrontament podria ser un mòbil del crim.
Teràpia familiar
També els missatges recuperats del mòbil d’Isak entre ell, Jonathan i la terapeuta que tractava la família, Julia L., són alguns dels principals indicis en què es basa la fiscal del cas, Teresa Yoldi, per oposar-se al recurs que la defensa va presentar contra la fiança d’un milió d’euros que la jutge d’instrucció havia imposat al primogènit de l’empresari, detingut el 29 de maig.
En un missatge al qual ha tingut accés aquest diari, datat el 16 de juliol del 2024, Jonathan pregunta al seu pare com li ha anat un viatge per després explicar-li que està "en plena marató" amb la terapeuta. En aquest context, l’acusat diu al fundador de Mango que recordava algunes "discussions" entre tots dos en les quals el seu pare havia pensat "que era capaç" de matar-lo.
Cronologies
El Jonathan també afirmava que la teràpia li havia fet comprendre "que era impossible sanar" la seva relació. "No em sorprèn que la corda gairebé es trenqués", admetia. També explicava que la terapeuta li havia dit mentre li feia el diagnòstic: "Pregui perquè el seu pare no mori fins que s’hagin completat les cronologies" [en referència al tipus de teràpia que compartia amb Isak, consistent a mapar esdeveniments vitals, crisis, transicions i traumes fins i tot al llarg de diverses generacions].
"Ara entenc que la meva necessitat d’allunyar-me de tu era perquè no tenia la maduresa d’aprendre d’un pare amb tanta personalitat i amb les idees tan clares", escrivia Jonathan abans de desitjar-li al seu pare un bon estiu de forma afectuosa.
Un altre dels documents que els Mossos han examinat és un àudio d’Isak a la terapeuta que tractava pare i fill, datat el juny del 2024. Hi explica: "Nosaltres estem igual de regular o malament; ens relacionem el just, per diplomàcia: saludar-nos i poca cosa més". El fundador de Mango afirma que "amb els diners" que li va oferir podria haver organitzat un casament "i no frustrar la pobra Paula [la dona de Jonathan Andic], a qui li hauria agradat vestir-se de blanc".
D’altra banda, Isak explica en confiança a la terapeuta que el seu fill ha d’entendre que "és lògic que no estigui com abans amb ell", "sense límits, sense pressupost". "Són un munt d’anys de maltractaments i m’ha tret les ganes". No obstant, l’amo de Mango obre una porta a l’esperança: "Ha d’entendre que el temps ho cura tot i que el que ha de fer és l’esforç que jo vaig fer durant set o vuit anys, ja que ell ho fa des de fa uns mesos". "Les ferides no es curen tan aviat i s’ha d’esforçar a tornar a guanyar-se la meva confiança, el meu afecte i el meu amor, i això és el que ell ha d’entendre", afirma Isak. I afegeix: "Només perquè ell faci una mica les coses bé no s’obliden les coses".
En un missatge de maig del 2024 de la terapeuta Julia L. a Isak, també trobat al mòbil de l’empresari, ella al·ludeix a una sessió anterior en la qual l’amo de Mango havia comentat que estava pensant en "desheretar" el seu primogènit. En aquest sentit indica que ha pensat a introduir aquesta idea en la teràpia conjunta que fa amb els tres germans perquè "reflexionin" sobre com seria la seva vida "sense la idea d’heretar diners, tants diners". Encara que admet: "De diners en tindran, però no així perquè visquin una vida de bilionaris".
"Que madurin"
En aquest context, la terapeuta parla de la pel·lícula mexicana Nosotros, los Nobles, en la qual un ric empresari fa creure als seus tres fills que perd la fortuna perquè madurin i no depenguin dels diners familiars. A la teràpia amb els Andic, Julia L. apunta que treballa "amb cadascun d’ells" perquè li expliquin "com volen viure i on volen trobar les seves capacitats". "Jo havia pensat fer una segona reunió deixant-los alguns punts perquè madurin, perquè pensin", afegeix la terapeuta.
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