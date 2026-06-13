SEGURETAT
Macrobatuda policial contra el tràfic d’armes de foc
Els Mossos estableixen un dispositiu de "saturació" de l’espai públic amb controls en barris on hi ha hagut tirotejos. L’operació arriba després dels dos assassinats registrats en 72 hores a Barcelona.
Germán González
Cop a la taula de la policia contra el tràfic d’armes de foc i els delictes comesos amb aquestes a Barcelona. Els Mossos d’Esquadra han desplegat un dispositiu en diversos punts de la ciutat on es té detectada la presència de pistoles i escopetes o s’ha comès algun tiroteig. L’actuació de seguretat, que compta amb la participació de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Nacional, arriba després dels dos assassinats registrats en 72 hores a la ciutat: un al carrer de la Mineria diumenge passat i un altre dimecres al carrer de Balmes, al costat d’una comissaria. Tots dos s’investiguen com a venjances relacionades amb el narcotràfic i, segons diverses fonts, les víctimes serien ciutadans serbis.
El dispositiu s’ha desenvolupat en districtes com Sants-Montjuïc, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. No obstant, un dels llocs on s’ha concentrat més l’activitat policial va ser als barris pròxims a la Zona Franca, com la Marina o els carrers frontereres entre Sants i l’Hospitalet de Llobregat, a més d’alguns punts de Sarrià. Al carrer Mineria s’han comès dos assassinats gairebé idèntics amb dues setmanes de diferència. Un sicari, a plena llum del dia, hauria executat una persona per l’esquena i després s’hauria escapat. A més, també es van sentir trets en aquesta zona.
Per això, els agents han fet controls preventius i han escorcollat algunes persones que podrien portar armes de foc a sobre. També han inspeccionat alguns locals on se sospita que podrien amagar-se pistoles i escopetes. L’objectiu era acabar amb el tràfic d’armes de foc i que els investigadors de Mossos associen amb el narcotràfic.
Segons van informar fonts dels Mossos, s’ha incrementat la presència de pistoles al carrer, ja que els delinqüents solen ocultar-les millor quan han de treure-les al carrer. De totes les armes de foc requisades el 2025 a Catalunya un 54% eren armes curtes i un 46% llargues, mentre que aquest any un 70% són curtes i un 30% llargues. Hi ha molta mobilitat d’aquest tipus d’arma associada als narcotraficants, que la utilitzen com a protecció i per assaltar altres delinqüents.
Incidents "puntuals"
L’intendent Rafael Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat dels Mossos a Barcelona, va explicar que els delictes han baixat a la capital catalana però els incidents "puntuals" amb arma de foc, com els tres assassinats l’últim mes (els dos del carrer Mineria i el del carrer Balmes), han incrementat "la sensació d’inseguretat" de la ciutadania. Per això han establert aquest dispositiu de "saturació" de la via pública amb presència policial a més del transport públic.
Tello també va expressar la seva preocupació per l’augment d’incidents amb armes de foc a Barcelona. Fins al moment s’han registrat una dotzena de tirotejos a la ciutat que ha deixat quatre morts a més de diversos ferits. La majoria de trets són a l’aire o contra façanes i els delinqüents ho fan per dissuadir bandes rivals, van remarcar fonts policials a EL PERIÓDICO.
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