Escenaris climàtics
¿Quins efectes tindrà el Niño a Espanya? Els experts estudien el risc d’estius de calor (encara més) extrema i tardors de pluges torrencials
Els models apunten a una gran incertesa sobre els efectes d’aquest fenomen a Espanya alhora que adverteixen d’un augment d’escenaris de risc climàtics
Els científics confirmen que el Niño ja és aquí i hi ha fins a un 63% de probabilitats que adquireixi una intensitat molt forta
Valentina Raffio
El Niño ja és aquí. Els organismes científics internacionals confirmen que aquest fenomen climàtic natural que s’origina a les llunyanes aigües del Pacífic equatorial però que, amb el temps, acaba tenint efectes arreu del mónja ha iniciat oficialment el seu recorregut. Els experts afirmen que arran d’això algunes zones del planeta es podrien veure exposades a sequeres extremes, mentre que d’altres, al contrari, a més episodis de pluges torrencials. ¿Però què passarà a Espanya? Els models apunten que «no hi ha un senyal clar» sobre els impactes d’aquest fenomen al país i això, a la pràctica, no significa necessàriament que ens salvem dels seus efectes, sinó que, en realitat, hi ha molta incertesa sobre què passarà.
Els científics afirmen que, ara per ara, hi ha dos escenaris que s’estan estudiant de prop per entendre els possibles efectes del Niño a Espanya. El primer, i potser més evident, és l’augment de les temperatures associat a aquest fenomen i que, segons apunten els experts, podria donar lloc a un increment dels termòmetres espanyols durant tot l’any, a estius encara més calorosos i a un risc més gran d’episodis de calor extrema com, per exemple, onades de calor més intenses, més duradores i amb més rècords de calor. Les anàlisis apunten que en zones com el Mediterrani, on l’escalfament global ja avança a un ritme superior a la mitjana planetària, el Niño podria sumar-se a l’efecte del canvi climàtic i deixar una calor encara més intensa.
L’altre escenari sobre el qual debaten els científics és l ’efecte del Niño sobre el règim de les pluges a Espanya. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) afirma que en els anys en què es registren episodis d’aquest tipus, sobretot en el cas dels que adquireixen una categoria de «molt intensos», sol augmentar el risc de registrar tardors i hiverns molt plujosos. En aquest sentit, segons expliquen els especialistes d’aquesta entitat, si els pronòstics es confirmen a partir del setembre podríem tenir una situació propícia per a la formació de «trens de borrasques» com, per exemple, les que es van registrar el mes de gener passat. Si a això s’hi suma l’efecte d’una atmosfera sobreescalfada, no podem descartar que gran part d’aquestes precipitacions caiguin de forma torrencial. I això, al seu torn, podria augmentar el risc d’inundacions fins com a mínim l’hivern.
Els experts afirmen que aquests alguns dels escenaris que caldrà tenir sota control en els pròxims mesos tot i que, per ara, no hi ha res clar. Un dels grans dubtes, de fet, és sobre quant els efectes del Niño podrien fer-se sentir a Espanya ja que, segons apunten els models, l’impacte d’aquest fenomen sobre el clima global no és immediat i caldrà esperar uns mesos per sentir el seu eco. Els pronòstics apunten que aquest cicle continuarà agafant força fins com a mínim la pròxima tardor i que s’allargarà fins a inicis de l’any que ve, amb una probabilitat de fins al 63% que adquireixi una intensitat «molt forta».
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