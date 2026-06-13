"Pot tenir efectes greus"
L’oftalmòleg José Fernández-Vigo alerta del perill de mirar l’eclipsi sense protecció. El dany passa perquè la radiació ultraviolada i la llum visible d’alta intensitat cremen les cèl·lules sensibles de la retina i, avisen els metges, és irreversible.
Nieves Salinas
Mirar directament al sol, fins i tot durant un eclipsi parcial, pot causar danys severs i irreversibles a la retina, coneguts com a retinopatia solar. Se sap però és important insistir-hi i repetir-ho. Ho emfatitza la Societat Espanyola d’Oftalmologia (SEO) de cara al pròxim 12 d’agost, quan tindrà lloc un eclipsi de sol que serà visible en tota la meitat nord i gran part de l’est peninsular com a total i, a la resta del país, com a parcial. "No és una broma. No protegir-se pot tenir conseqüències molt greus i de per vida", assenyala el doctor José Fernández-Vigo, membre de la societat científica.
Entre el 2026 i el 2028, Espanya serà escenari de tres eclipsis solars consecutius: el 12 d’agost del 2026 (total), el 2 d’agost del 2027 (total) i el 26 de gener del 2028 (anul·lar). Es tracta d’una seqüència excepcional després de més d’un segle sense eclipsis totals visibles des de la península Ibèrica (1912) i des de 1959 en territori espanyol (illes Canàries).
Davant l’expectació generada per l’eclipsi, la SEO, i el mateix doctor Fernández-Vigo, ha col·laborat amb el Ministeri de Sanitat per elaborar una guia publicada aquest maig passat pel Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries i batejada com a Avaluació ràpida de risc per a Espanya del Trio d’Eclipsis per evitar els riscos innecessaris.
El principal risc és patir una lesió retiniana, que és la que es produeix al mirar al sol directament sense protecció. Aquest dany passa perquè la radiació ultraviolada i la llum visible d’alta intensitat cremen les cèl·lules sensibles de la retina. "La idea és transmetre que l’eclipsi com a tal no és perillós, el que és perillós realment és mirar al sol sense la protecció adequada. Tot i que sigui en una exposició curta, molt breu. I que quedi molt clar que les ulleres de sol estàndard, per molt fosques que siguin, no protegeixen", adverteix el metge.
El dany obeeix, fonamentalment, a un mecanisme fototòxic (o fototraumàtic) desencadenat per l’exposició a radiació d’ones curtes, que provoca fotoretinitis o retinopatia solar amb afectació preferent a les capes més externes. La lesió es pot produir amb diferents nivells de luminància; quan aquesta disminueix, el llindar lesiu s’aconsegueix amb exposicions més llargues, i a la inversa.
El més preocupant, assenyala el metge de l’Hospital públic Clínic San Carlos, de la Comunitat de Madrid –que, per cert, el 2025, va ser reconegut com a millor oftalmòleg jove d’Amèrica, Espanya i Portugal– és que el dany pot passar sense que la persona senti dolor, cosa que augmenta el risc de sobreexposició.
Pèrdua de visió
"El problema és aquest: que no fa mal, no dona símptomes fins unes hores més tard, cosa que pot fer una falsa sensació de confiança", indica l’especialista de l’àrea de retina. Les lesions es poden manifestar en pèrdua de la visió central, distorsions visuals o taques fosques permanents en el camp visual (escotomes).
"Al cremar-se les cèl·lules de la retina, el que ens refereixen els pacients és que, al llegir una paraula, per exemple, li falten les lletres del mig. O que ho veuen distorsionat, que veuen les lletres tortes, irregulars i no poden llegir amb nitidesa. És el més característic", continua.
Amb els primers símptomes, la persona afectada ha d’acudir a un oftalmòleg de manera urgent per a una avaluació. "Quan ja està establert el dany, lamentablement, moltes vegades, és irreversible i no tenim manera de tractar-ho", admet l’especialista.
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