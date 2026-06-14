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Els Agents Rurals alerten del risc d’incendi en 51 municipis catalans aquest dilluns

Demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui provocar focs

Trenta municipis de Barcelona, Lleida i Tarragona en perill molt alt d’incendi aquest diumenge

Agents Rurals precintant una zona de barbacoes a Lleida.

Agents Rurals precintant una zona de barbacoes a Lleida. / Agents Rurals

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Germán González

Barcelona

Continua augmentant el risc d’incendi en bona part de Catalunya per les altes temperatures i el vent que bufa. Per això, els Agents Rurals han activat per a aquest dilluns el nivell 3 del pla Alfa, que mesura aquest perill «molt alt» de produir-se un foc a 51 municipis de l’Alt Urgell, l’Anoia, la Noguera, la Ribera d’Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta.

Davant aquesta situació, els Agents Rurals reclamen extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui generar risc d’incendis. A més, remarquen que en cas de veure una columna de fum, és necessari trucar immediatament al 112.

Dins de les actuacions preventives, els Agents Rurals han precintat i senyalitzat les àrees recreatives on no es pot fer foc, tal com està prohibit a l’aplicar-se l’índex de perill d’incendi que mesura el Pla Alfa. Els agents han estat controlant aquest diumenge zones d’esbarjo, en les quals es pot fer barbacoes en diversos municipis, com el de la Granja d’Escarp (Segrià).

També una unitat àrea dels Agents Rurals ha detectat un conat d’incendi incipient a prop de la carretera, al terme de Guissona (Segarra), i per això van alertar ràpidament les unitats de terra i els bombers perquè l’apaguessin i evitar-ne la propagació.

També, amb el nivell 3 del Pla Alfa activat a la comarca de la Noguera, els agents han inspeccionat maquinària agrícola recol·lectora per verificar els sistemes d’extinció i seguretat, el seu estat de manteniment i el compliment de les mesures de prevenció d’incendis.

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30 municipis

Aquest diumenge, el perill d’incendi és molt alt a 30 municipis del centre i oest de Catalunya repartits a les comarques de l’Alt Urgell, l’Anoia, la Noguera, la Ribera d’Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. En aquestes localitats s’ha activat el pla Alfa en nivell 3. Els Agents Rurals demanen evitar les activitats a l’exterior per evitar focs. Els bombers han actuat en alguns petits incendis de vegetació i sotabosc, com els que s’han produït a Sanaüja i Badalona, que estan controlats.

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