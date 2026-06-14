Estudi d’Eurac Research
400 euros per viure als Alps durant un mes: l’experiment que busca voluntaris d’entre 18 i 40 anys
L’estudi busca analitzar com l’altitud mitjana impacta en la pressió arterial, el metabolisme i la qualitat del son de les persones
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Oriol García Dot
Un grup de voluntaris té l’oportunitat de viure gratis durant un mes als Alps italians i rebre 400 euros com a compensació. La convocatòria forma part d’un estudi d’Eurac Research que busca analitzar com l’altitud mitjana, entre 2.000 i 2.500 metres, impacta en la pressió arterial, el metabolisme i la qualitat del son de les persones.
Eurac Research és un centre internacional de recerca, situat a Bozen (Itàlia), que utilitza la ciència per resoldre problemes reals de la societat, especialment relacionats amb sostenibilitat, salut i desenvolupament social.
Aquest centre ha publicat recentment un anunci en què ofereix a un determinat sector de la població participar en un dels seus estudis. Es tracta de l’«Estudi sobre Altitud Moderada» (MAHE) i bàsicament intenta respondre a la pregunta: ¿com reaccionaria el teu cos a una estada d’un mes a 2.300 metres sobre el nivell del mar?
¿Què inclou l’oferta?
Segons especifica Eurac Research, el període d’estudi comença a mitjans d’agost i s’estén fins a principis d’octubre d’aquest mateix any. L’oferta de participació inclou una setmana en un recinte situat a baixa altitud, a Silandro (Itàlia), per realitzar els primers mesuraments. També inclou quatre setmanes consecutives en la ubicació d’altitud moderada, ubicada al Refugi Nino Corsi, ubicació principal de l’estudi. Finalment, inclou tres visites de seguiment al laboratori a Bolzano durant la setmana posterior a la tornada del Refugi Nino Corsi.
Requisits que exclouen
El centre de recerca també especifica els requisits per poder ser elegit per a aquest estudi. Principalment, l’empresa busca que els participants tinguin entre 18 i 40 anys, un pes corporal normal, entre 18,4 i 24,9 kg per metre quadrat. A més, és important que els participants de l’estudi no compleixin cap de les condicions següents:
- Entrenament de resistència regular (més de dues vegades per setmana)
- Tabaquisme
- Abús d’alcohol o drogues
- Hipertensió
- Medicació crònica (excepte anticonceptius hormonals)
- Estades regulars o pernoctacions a altituds superiors a 1.500 metres en les últimes quatre setmanes prèvies a l’estudi
- Adherència a dietes especials
- Al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries
- Trastorns de l’alimentació
- Embaràs
- Diagnòstic de deficiència de ferro
Mesuraments que s’avaluaran
Eurac Research també adverteix que els principals mesuraments que s’avaluaran al llarg d’aquest estudi són l’ activitat del nervi simpàtic muscular, la funció vascular, el son, la composició corporal, el metabolisme i la gana, la massa d’hemoglobina i el rendiment de resistència.
Finalment, l’empresa assegura que s’abonarà un reemborsament de 400 euros per compensar els participants pel temps invertit. A més, es proporcionarà allotjament i manutenció durant les 5 setmanes que dura l’estudi. A més, es dota els participants de total llibertat per fer servir el seu temps com vulguin, tot i que per recolzar els objectius de l’estudi, se’ls demanarà que no superin els seus nivells habituals d’ activitat física i que evitin canvis d’altitud durant el període d’estudi.
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