BARCELONEJANT
La dona de vermell en els Planeta
El 75è aniversari del premi Planeta va reunir desenes de personalitats del món de la cultura i va sumar la veu dels escriptors premiats al llarg de la història d’aquest guardó.
Joan Vehils
És veritat que aquesta secció es diu Barcelonejant, però aquesta setmana els parlaré de la commemoració del 75è aniversari del premi Planeta, celebrada dijous a Madrid. Sí, a la capital, tot i que amb una nombrosa representació catalana. Des del president del grup editorial, José Creuheras, fins a l’amable delegada del Govern de la Generalitat a Madrid, Núria Marín.
Per part d’Atresmedia van assistir-hi Susanna Griso i Manel Fuentes. Ell, que triomfa a la capital des de fa anys, em va confessar que amb prou feines troba un cap de setmana lliure per escapar-se a Cadaqués. Qui tampoc va voler perdre’s la celebració i també freqüenta Madrid és el conegut empresari, restaurador i cocteler Javier de las Rosas.
També hi van acudir empresaris i amics de la casa, com Manel Torreblanca, l’editor Daniel Fernández i Jordi Gutiérrez, que, després de passar mitja vida a la casa reial, presideix actualment CEAPI. I també hi havia, per descomptat, l’home dels llibres de Prensa Ibérica, el nostre col·lega i director del suplement literari Abril, Àlex Salmón, que també va saludar els premiats i finalistes presents.
Al nostre estimat escriptor i declarat culer empedreït, Eduardo Mendoza, el vam veure parlar del Barça amb un dels homes més merengues que conec, el director d’El Periódico de España, Armando Huerta. Abans, sobre l’escenari, Eduardo Mendoza, fidel a aquest humor seu que molts encara no acaben d’entendre, va proposar modificar les bases del premi per poder tornar a presentar-s’hi.
Aquests són només alguns dels catalans presents, però la veritable estrella de la nit, a part dels premiats, va ser una madrilenya de soca-rel. Em refereixo a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Va arribar i de cop totes les càmeres es van dirigir cap a ella, deixant en segon pla l’alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta del Congrés, Francina Armengol ; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i, més encara, Alberto Núñez Feijóo.
Isabel Díaz Ayuso portava un vestit vermell que evocava l’estil de Kelly LeBrock a la pel·lícula La dona de vermell, i es va asseure a un costat de José Creuheras. A l’altre hi havia Columna Martí, dona del president, que portava un elegant vestit blau. Així que el periquito José Creuheras va acabar envoltat de blau i grana.
Va ser un acte emotiu en el qual es va retre homenatge a tots els guanyadors i finalistes dels premis Planeta des que José Manuel Lara va fundar aquests guardons en honor a la seva dona, Teresa. Van assistir-hi 41 premiats i José Creuheras va agrair amb emoció la presència de tots ells, va recordar la passió que José Manuel Lara dedicava a l’editorial i va destacar que una societat que llegeix és una societat millor. Finalment, va tancar la seva intervenció amb una frase d’Antoni Gaudí que la nit anterior va quedar inscrita al cel de Barcelona i que comparteixo plenament: «Primer l’amor i després la tècnica».
I allà no va acabar la presència d’autors i personalitats que van arribar des de la ciutat comtal. També hi havia, de negre, elegant, estilosa i pròxima com sempre, Pilar Eyre; el director de comunicació de Planeta i una persona molt apreciada en el sector, Patrici Tixis, i també les escriptores Sandra Barneda, Carme Rigalt, Carme Riera i Mari Pau Janer, acompanyada de la seva parella, David Madí, que va exercir com a fotògraf improvisat.
La celebració dels 75 anys dels premis Planeta va ser un acte emotiu gràcies a la suma de tants escriptors premiats al llarg de la seva història. Durant el còctel posterior es va parlar de llibres, literatura, futbol i política, però també del magnífic acte celebrat a la Sagrada Família de Barcelona amb la presència del Papa.
Un esdeveniment que Isabel Díaz Ayuso va lloar a les xarxes socials. Doncs sí, la presidenta s’agrada i es troba còmoda sent el centre de les mirades. A més, sap gestionar aquesta notorietat pública com ningú. Potser per això Alberto Núñez Feijóo va intentar evitar la fotografia final, per molt que l’hi reclamés José Creuheras. Si hi ha Isabel Díaz Ayuso, la protagonista és Isabel Díaz Ayuso. La dona de vermell del 75è aniversari del premi Planeta.
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