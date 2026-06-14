Risc per a la salut
El ‘negacionisme solar’ s’estén entre els joves de la generació Z
Els dermatòlegs adverteixen que modes com tenir la marca del biquini o notícies falses difoses a les xarxes socials com l’existència d’un "call solar" deixen una empremta genètica, augmenten el risc de càncer i causen fotoenvelliment.
Cremar-se una vegada durant la infància duplica el risc de melanoma en la vida adulta
Beatriz Pérez
Els dermatòlegs veuen cada vegada més adolescents i adults joves "morenos tot l’any". Passa, sobretot, des de l’any passat. I els preocupa perquè són persones que estan comprant paperetes per desenvolupar càncer de pell en la vida adulta. Així ho explica la doctora Eulàlia Baselga, cap de Dermatologia de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. "Cada vegada més veig adolescents que estan morenos tot l’any. Cremar-se una sola vegada en la infància duplica el risc de melanoma", explica a EL PERIÓDICO Baselga.
Els problemes a la pell a causa del sol apareixen al cap dels anys, en l’edat adulta, ja que els danys de l’exposició solar són acumulatius. Per això aquests adolescents encara no presenten símptomes. "Aprofitant que són a la consulta, els pares, preocupats, em demanen que els expliqui els perills del sol. Diuen que es passen hores a la terrassa", prossegueix aquesta dermatòloga, que, sense xifres encara a la mà, ret compte d’aquest fenomen. "Estem tornant enrere més de 50 anys", avisa.
En la generació Z, la cohort demogràfica nascuda entre 1997 i 2012, s’ha posat de moda el moreno. "Les meves filles tenen 14 anys i tot és una lluita perquè segons elles està de moda tenir la marca del biquini", comenta una mare a aquest diari. I ho diuen també els metges: "Prenen el sol amb el collar o amb ulleres perquè els quedi la marca", apunta la doctora Baselga. Xarxes socials com TikTok expandeixen aquestes consignes delirants que, a més, s’afegeixen a fake news negacionistes sobre els efectes del sol que difonen un gran nombre d’influencers .
Una de les mentides que més circulen és la del call solar –propagades per, entre altres altaveus, el futbolista Marcos Llorente–, segons el qual el sol genera, de "manera progressiva, una resistència de la pell a les cremades i al càncer. És a dir: segons sosté Llorente, la pell es pot entrenar igual com qualsevol múscul. Aquesta màxima és falsa, manca d’evidència científica, però, a més, es tracta d’un missatge molt perillós.
"Està de moda cremar-se en les primeres exposicions al sol de l’any, i això que anomenen el call solar augmenta el risc de desenvolupar càncer de pell en la vida adulta. Fer-ho una sola vegada ja duplica el risc", il·lustra sense embuts la doctora Baselga. "Els adolescents veuen moltíssim TikTok. Fins i tot es fan dibuixos a la pell amb el sol. El problema és que aquests reptes arriben a ells amb més fiabilitat i força que el que diem nosaltres, els metges", opina Baselga.
Fotoenvelliment
Tot això suposa un greu retrocés. "Abans fèiem totes aquestes coses perquè desconeixíem els efectes perjudicials del sol. Però ara sabem que l’exposició solar accelera el risc de càncer de pell. El melanoma és el càncer que més ha augmentat en els últims anys [no només per l’exposició solar, sinó també per l’augment de l’esperança de vida]. Hi ha tota una indústria desenvolupant fotoprotectors cada vegada millors, però estem tornant 50 anys enrere, quan no sabíem del mal directe del sol sobre la pell", es lamenta aquesta dermatòloga. Segons l’especialista, aquest nou culte al sol entre els adolescents va començar "l’any passat".
"Ells ara mateix veuen molt lluny el càncer de pell. El que els preocupa una mica més són les taques i les marques de l’envelliment. Però les pigues, per exemple, no les veuen malament: hi ha adolescents que fins i tot se les pinten. És una moda. Les arrugues sí que no els agraden. Jo els ensenyo fotos amb gent que es va exposar molt al sol i gent que no, perquè vegin la diferència que hi ha", afegeix Baselga, que així mateix recorda que el sol també produeix canvis de textura de la pell, pells menys terses i danys en les fibres de col·lagen.
Segons Jan Marc Goula Reverté, dermatòleg de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, el que està passant ara "no és gaire diferent" del que ja passava fa dècades. "Ara estem tractant per càncer de pell dones de 60 i 70 anys que, quan eren joves, prenien el sol perquè estar morenes es veia com una cosa saludable. Algunes expliquen que al seu dia es posaven oli i fins i tot mantega per posar-se morenes", diu el doctor Goula, que també lamenta que el cànon de bellesa espanyol passi per estar bronzejat.
Tipus de càncer
"Les cremades en la infància i adolescència s’acaben pagant amb càncer de pell", avisa. No tots els tumors són iguals ni estan associats al mateix tipus d’exposició. Per exemple, el patró més freqüent del melanoma és el de cremades fortes en la infància, "d’aquestes que pelen la pell", precisa Goula. "Això deixa una empremta genètica que acabes pagant en el futur, a partir dels 40 anys". Per sota dels 40 anys, el segon tumor més freqüent en les dones és el melanoma. "La gent s’ha de revisar les pigues. El càncer de pell, quan està localitzat, és tractable. Una vegada està disseminat o ha fet metàstasi, la supervivència és molt baixa", avisa aquest dermatòleg.
L’altre tipus de càncer de pell més freqüent és el carcinoma basocel·lular, que es produeix pel "mal acumulat del sol". "És el càncer humà més freqüent; en les estadístiques de càncer no es té en compte perquè les trencaria. El millor és que està localitzat normalment, és molt estrany que faci metàstasi i té un creixement molt lent", diu Goula. Després hi ha el carcinoma escatós, que, després del melanoma, és el que més mortalitat registra i requereix "cirurgies agressives".
Sensació de perill
Tots els dermatòlegs consultats coincideixen en les anàlisis. "Aquests adolescents o adults joves que prenen el sol ara mateix no consulten per problemes derivats. Però sabem que en el futur, d’aquí a 30 anys, sí que tindran problemes. No tenen sensació de perill i volen seguir les modes", explica la doctora Anna López, dermatòloga de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. L’especialista assenyala que tot el referent a la moda de l’anomenat call solar ha fet "molt mal" a la lluita contra el càncer de pell. "Aquest missatge diu que, si et poses moreno molt ràpid, ja no tens risc, però no és així: el que has fet és acumular radiació ultraviolada, que genera mutacions i després causen càncer de pell".
"Com més sol prenguis, abans et passaran les coses. Un sol dia tots ens podem arribar a cremar, el dolent és l’acumulació de dies de sol. Hi vas sumant radiació ultraviolada i als 30 o 40 anys has acumulat una quantitat ics de radiació solar que ha causat un mal en l’ADN de les cèl·lules de la pell i que pot acabar en càncer", conclou l’especialista.
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