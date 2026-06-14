El pitjor enemic de la pell
Els experts afirmen que l’exposició excessiva al sol causa càncer, fotoenvelliment i empitjora malalties com el lupus. Davant aquests riscos, els dermatòlegs recorden que les cures cutànies no requereixen "res més" que protegir-se de la radiació.
Beatriz Pérez
A més d’incrementar el risc de càncer de pell i de provocar fotoenvelliment, el sol també empitjora algunes malalties de la pell, com el lupus eritematós, la dermatomiositis –una malaltia inflamatòria autoimmune poc freqüent que provoca debilitat muscular progressiva i una granissada cutània característica– i les porfíries cutànies –un trastorn metabòlic rar que es caracteritza per una extrema sensibilitat a la llum solar–. "Les persones que pateixen aquestes malalties s’han de protegir molt i han de minimitzar el contacte amb la llum solar", assenyala a aquest diari el doctor Pau Forte, dermatòleg de l’Hospital del Mar de Barcelona.
Com explica aquest metge, la dermatologia té "tres grans camps": els tumors, les infeccions i les malalties inflamatòries de la pell. Entre els tumors destaca el melanoma i el carcinoma queratinocític. Per la seva banda, les infeccions de la pell es classifiquen segons el microorganisme que les causa: les bacterianes –impetigen, foliculitis, furóncols, cel·lulitis, erisipela o abscessos–, víriques –herpes labial, herpes zòster, berrugues, mol·lusc contagiós o algunes erupcions virals–, fúngiques o per fongs –s’inclouen les tinyes, la candidiasis cutània i la pitiriasi versicolor– i les parasitàries –sarna o polls. També hi ha infeccions més greus que afecten teixits més profunds, com la cel·lulitis extensa, els abscessos grans i la fasciïtis necrosant, i que requereixen atenció mèdica urgent.
Segons assenyala el doctor Forte, les cures d’una pell sana no requereixen "res més" que la protecció del sol, especialment en persones amb fototips clars. "No s’ha de fer res en especial", assenyala. En els moments de "màxima insolació", tant a la primavera com a l’estiu, no és recomanable prendre el sol: "Et pots cremar prenent el sol durant 15 minuts". "Això ho volem evitar. El sol, no obstant, sí que és bo per la vitamina D. Això sí, s’ha de prendre a primera hora del dia, uns minuts, però sense arribar a cremar-te", destaca.
Quant als menors d’edat que segueixen rutines cosmètiques de skin care que veuen a TikTok, Forte veu perillós "crear" en les nenes i adolescents la "necessitat" de tenir una pell "tractada". "Quan la pell no té aquestes necessitats, no s’ha de fer", afirma Forte.
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