Anticiclons subtropicals
Els termòmetres tocaran sostre la setmana vinent i deixaran un Sant Joan marcat per la calor extrema
El model europeu suggereix que les temperatures tornaran a ser anormalment altes aquest final de juny, com ja va passar a finals de maig, i podrien arribar als 40 graus al sud de la Península
Inés Sánchez
Quan falta una setmana per a l’inici oficial de l’estiu, que arribarà el 21 de juny, l’episodi de calor atípica que va començar a mitjan mes de maig –i que ja va deixar valors històrics com els 39,5 graus registrats a Vinebre, un nou rècord absolut per a aquest mes de l’any, o els 25 graus nocturns assolits a Barcelona–, amenaça amb una nova pujada de la temperatura a finals de juny.
Les platges del litoral català s’han omplert des de finals de maig, fet que ha donat lloc a imatges típiques de la temporada alta, una situació que s’ha repetit aquest cap de setmana amb dues noves jornades caloroses en les quals s’ha arribat als 30 graus a Barcelona, segons les dades de l’estació meteorològica del Raval.
Aquest diumenge han prevalgut les altes temperatures a tot el territori i s’han vorejat els 37 graus a Catalunya. El registre més alt s’ha assolit a Vilanova del Segrià (36,9), tot i que les estacions meteorològiques de Lleida - la Femosa, Vinebre, el Poal, Artés, Baldomar, Albesa, Alfarràs, Mollerussa i Castellnou de Seana també s’han situat per sobre dels 36. Les temperatures altes predominaran també durant el final de juny, quan els valors seran més típics del mes de juliol.
Fins a 40 graus
La setmana vinent, encara a l’estiu meteorològic, els valors continuaran a l’alça i a Barcelona podran superar-se els 30 graus de màxima i els 24 de mínima, acostant-se perillosament a les nits tòrrides. La pujada de temperatures serà més evident la setmana del 22 de juny, deixant valors de calor extrema per a Sant Joan, una data marcada al calendari per a totes les localitats del Mediterrani. A Barcelona, es podrien arribar als 35 graus de màxima, mentre algunes zones del país podrien vorejar els 40 graus.
Aquesta situació pot estendre’s a la resta d’Espanya, on els termòmetres ja han superat aquest diumenge els 39 graus a Còrdova. El model europeu suggereix que les temperatures tornaran a ser anormalment altes aquest final de juny, com ja va passar a finals de maig, per la presència d’anticiclons subtropicals que afectaran tot el sud d’Europa deixant una calor extrema i nits tòrrides en gran part del país, que pujaran els termòmetres especialment al sud de la Península, on podrien registrar-se valors fins a sis punts per sobre de la mitjana.
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