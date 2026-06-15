Aventura sobre rodes
Un aventurer fa més de 200 quilòmetres en bici per comprar Taps de Cadaqués: "A la meva mare li venia de gust tastar-los"
Pol Codina ha documentat en un vídeo la ruta en bicicleta que ha fet amb Ignasi Robert des de Barcelona fins a l'Empordà per comprar el dolç emblemàtic de Can Cabrisas
Josep López Navarro
Una mare amb ganes de tastar els Taps de Cadaqués, una bicicleta i més de 200 quilòmetres per davant. Aquest és el punt de partida del periple que l’aventurer català Pol Codina ha emprès recentment amb un objectiu ben llaminer: arribar des de Barcelona fins al poble empordanès i comprar una caixa d’aquest dolç tradicional. Una autèntica odissea digne de conèixer.
L'aventura comença a Barcelona, a les 6 del matí, quan encara és fosc. "A la meva mare li venia de gust provar els Taps de Cadaqués, així que he decidit agafar la bici i anar cap allà", explica Codina en un vídeo publicat a Instagram, en versió curta, i a YouTube, en versió llarga, on documenta el trajecte que fa acompanyat del seu amic Ignasi Robert.
Una ruta de més de 13 hores fins a Cadaqués
El trajecte no és precisament fàcil. En un moment del vídeo, ja a la sinuosa carretera de Cadaqués, Codina explica que porten 210 quilòmetres i 12 hores i 15 minuts pedalant. Així doncs, no és gens estrany que el cansament sigui evident. "És horrorós. No puc més, ja. M’està tremolant l’esquena, el braç...", diu Ignasi Robert en plena pujada final.
Després de 13 hores, els intrèpids aventurers arriben a Cadaqués. "Quin dia, dia històric", celebra Codina, conscient que encara no ho tenen tot fet. De fet, falta complir l’objectiu principal del viatge: trobar els Taps de Cadaqués.
La pregunta clau: "Us queden Taps?"
Amb el rellotge marcant les 8 del vespre, Codina arriba a la pastisseria Can Cabrisas amb el dubte de si encara en quedaran. "Una pregunta, us queden Taps?", demana en entrar a l’establiment. La resposta no pot ser millor: "Sí, és el teu dia de sort...", li responen les dependentes. I tenen tota la raó del món: l’esforç ha valgut la pena. El ciclista no s’ho pensa dues vegades i demana una caixa de 15 unitats.
I, com és lògic, les dependentes queden ben sorpreses quan descobreixen d’on venen i en quines condicions. "Venim de Barcelona", diu Codina. "Què dius ara? De debò?", respon una d’elles. "L’objectiu era venir a buscar Taps i ja tornem", respon Codina, que també explica que la ruta ha passat per Vic, Olot i Figueres abans d’arribar a Cadaqués.
El vídeo acaba amb Codina mostrant la caixa dels Taps de Cadaqués després d’haver-los aconseguit. "Mama, a veure si arriben els Taps a casa, però almenys els he comprat", conclou, deixant clar que, almenys, la missió principal ja està complerta.
Unes postres amb molta història
Cal destacar que els Taps de Cadaqués són història viva d’aquesta vila empordanesa. Creats a finals del segle XIX pel besavi de Mercè Cabrisas, que actualment està al capdavant de la Pastisseria Can Cabrisas, s’han convertit en un símbol gastronòmic del poble i en un producte que sovint s’esgota, sobretot a l’estiu.
A la pastisseria Can Cabrisas s’arriben a elaborar fins a 4.000 Taps diaris entre juny, juliol i agost. Tot i això, molts dies s’esgoten les existències. En aquest sentit, la seva fama, impulsada també per diversos restaurants de Cadaqués, Roses, Empuriabrava, l’Escala i Girona, ha fet que aquest petit pa de pessic tendre i lleuger, que es ven a granel o en caixes de 15 i 30 unitats, hagi traspassat fronteres i s’hagi convertit en regal, souvenir i emblema local.
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