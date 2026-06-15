Legislació laboral
Això és el que no pots fer durant una baixa laboral de la Seguretat Social si vols continuar cobrant
Aquest organisme assegura que els beneficiaris d’aquest subsidi són els treballadors, inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social
Confirmat per la Seguretat Social: donaran l’alta automàticament a tots els treballadors que no compleixin aquests requisits
Indemnitzat amb 61.000 euros un treballador acomiadat per fer vida normal estant de baixa
Oriol García Dot
Quan una persona es troba en situació de baixa mèdica per incapacitat temporal, entra en un període en què no pot desenvolupar la seva activitat laboral habitual i passa a estar sota seguiment sanitari. Durant aquest temps, la normativa de la Seguretat Social no només regula la percepció d’una prestació econòmica que compensa la pèrdua d’ingressos, sinó també les condicions en les quals el treballador ha de complir determinats requisits i controls mèdics.
Per començar, la baixa laboral és un subsidi diari que cobreix la pèrdua de rendes del treballador produïda per malaltia comuna o accident. Així com aquelles situacions en què pugui trobar-se la dona en cas de menstruació incapacitant secundària, interrupció de l’embaràs, voluntària o no, mentre rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i estigui impedida per a la feina i gestació de la dona treballadora des del dia primer de la setmana 39.
La informació publicada a la web del mateix organisme indica que els beneficiaris d’aquest subsidi són els treballadors, inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que compleixin determinats requisits. També els treballadors del règim especial de treballadors autònoms (RETA) inclosos en el sistema especial de treballadors agraris que hagin optat per incloure aquesta prestació.
Requisits per obtenir el subsidi
Els principals requisits per obtenir aquesta incapacitat temporal juntament amb el subsidi diari són:
- Malaltia comuna: Estar afiliats i en alta o en situació assimilada a l’alta i tenir cobert un període de cotització de 180 dies en els cinc anys anteriors.
- Accident, sigui o no de feina, malaltia professional, menstruació incapacitant secundària i interrupció de l’embaràs: No s’exigeixen cotitzacions prèvies.
- Primer dia de la setmana 39 de gestació:
- Si és menor de 21 anys:no s’exigirà període mínim de cotització.
- Si té entre 21 i 26 anys: 90 dies cotitzats dins dels set anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans o 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral.
- Si té complerts 26 anys: 180 dies dins dels set anys immediatament anteriors al moment d’inici del descans o 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral.
El que no pots fer mentre estàs de baixa
A més, la Seguretat Social especifica que el dret pot ser denegat, anul·lat o suspès en els següents casos:
- Actuació fraudulenta del beneficiari per obtenir o conservar el subsidi.
- Treballar per compte propi o aliè.
- Rebutjar o abandonar el tractament sense causa raonable.
- La incompareixença del beneficiari a qualsevol de les convocatòries realitzades pels metges adscrits a l’Institut Nacional de la Seguretat Social i a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social per a examen i reconeixement mèdic produirà la suspensió cautelar del dret, amb la finalitat de comprovar si va ser o no justificat. Reglamentàriament, es regularà el procediment de suspensió del dret i els seus efectes.
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