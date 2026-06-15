Història de la mobilitat
Cent anys del Metro Transversal
La línia es va inaugurar el 10 de juny de 1926 a les 11 del matí, sis hores abans que Antoni Gaudí morís per les ferides que va patir al ser atropellat per un tramvia tres dies abans
Toni Sust
Aquesta setmana, a Barcelona, el tramvia, el dels anys 20, ha aconseguit una petita victòria pòstuma sobre el metro, la de la memòria, tot i que hagi sigut a compte de com va ser responsable de la mort d’un dels catalans més insignes. Perquè la ciutat, el món, va recordar dimecres passat amb tota la pompa, amb la seva imatge recreada espectacularment per drons i fins i tot amb el Papa a la Sagrada Família, el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, mort el 10 de juny de 1926, tres dies després de ser atropellat per un tramvia a la Gran Via.
En canvi, ha passat desapercebuda una altra efemèride d’idèntica data. El Metro Transversal, construït per discórrer per sota de la mateixa Gran Via, pel traçat que avui constitueix la línia 1 del metro, complia també 100 anys el 10 de juny. Perquè aquell dia de 1926 van passar dues coses rellevants a la capital catalana. A les 11 del matí, les autoritats civils, religioses i militars es van amuntegar a l’estació de la plaça de Catalunya per a la inauguració del Transversal. Hores més tard, entre les cinc i les sis de la tarda, Gaudí va morir a l’Hospital de la Santa Creu.
Abans, el Gran Metropolità
A tot això, la visita de Lleó XIV a Barcelona ha tapat un aniversari que també tenia un altre oponent per ser més celebrat: el fet que el Transversal no va ser la primera línia del suburbà. Barcelona va dedicar la seva atenció al centenari del metro el 2024, quan es van complir 100 anys de la inauguració del Gran Metro, el que es correspon amb l’actual Línia 3. Aquest va ser el primer a funcionar, promogut per l’empresa Gran Metropolità de Barcelona. Va començar a circular el 31 de desembre de 1924 amb parades a Catalunya, Aragó, Diagonal i Lesseps.
"La gent reia d’allò de Gran Metropolità, perquè era un tren petit i una línia amb només quatre parades", remarca Ferran Armengol, professor de Dret Internacional i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona i president de la Coordinadora pro Museu del Transport de Barcelona. Era, a més, més car que el tramvia i l’autobús que realitzaven la mateixa línia. Ja s’ocupava que així fos Mariano de Foronda, marquès de Foronda, director general del Gran Metropolità i també de la Companyia de Tramvies, que no volia que aquesta última fes fallida.
El Metro Transversal, en canvi, explica Armengol, resultava més atractiu per al públic, perquè el preu era menor, atesa la rectitud del traçat per Gran Via, i s’arribava més ràpid que en els altres dos sistemes. La línia va ser plantejada per connectar línies ferroviàries de la capital catalana.
El Transversal anava de Catalunya a Bordeta i va tenir d’entrada nou estacions: Bordeta, Mercat Nou, plaça de Sants, Hostafrancs, Espanya, Rocafort, Urgell, Universitat i Catalunya. Armengol, que està escrivint una història del metro a Barcelona que espera publicar l’any que ve, es pren aquest tema amb tanta passió com un pare amb els seus fills, i té clarament un favorit: el Gran Metro.
Però això és així per contraposició, perquè considera que el Transversal va ser un mimat. L’Ajuntament de Barcelona va aconseguir un paquet d’accions de la seva empresa promotora, Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, i la seva presidència va correspondre automàticament a qui va ser alcalde de la ciutat a partir de 1923. "El transversal sempre va tenir més recolzament. L’Ajuntament va aportar molts diners per tenir un cert poder de decisió. A més, subvencionava el cost del bitllet perquè fos més barat", reflexiona. L’últim manyac de l’Administració al Transversal va arribar el 1961, quan les dues línies van ser unificades com a integrants del transport públic: "Com que l’Ajuntament va promoure que el Gran Metro fos absorbit pel Metro Transversal, aquest últim es va acabar convertint en línia 1 malgrat ser el segon a funcionar".
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha publicat amb motiu del centenari del Transversal fotos a la seva web i un missatge a les xarxes en què fotos del moment són recreades en moviment per intel·ligència artificial. A més, obrirà el taller de Santa Eulàlia, que atén la línia 1, pròximament.
11 treballadors oblidats
En la història del Transversal apareix la taca negra del pitjor accident de la història del metro de Barcelona: 11 treballadors van morir el 12 d’abril de 1924, mortalment sepultats per un ensorrament, quan participaven, a pic i pala, de la construcció de la línia. El sòl es va ensorrar a les 4.10 de la matinada, els treballs no s’aturaven a la nit. Era un dissabte. Els murs laterals d’un espai excavat a la Gran Via a l’altura del carrer Villarroel es van enfonsar. Cap placa recorda els morts: Juan Demetrio, Tomás Trebanes, Segundo Laguarda, Fermín Oller, Diego Delgado, José Rivas, José Gil, Mariano Gil, José Codina, José Almazán i Manuel Fernández López.
El pla de Fernando Reyes Garrido, enginyer granadí que va apostar per plaça de Catalunya i la Gran Via, es va imposar a d’altres com el de Léon Jaussely, que entreveia una megaestació a prop de la Sagrada Família. Si Garrido va ser l’impulsor, l’executor de la construcció del Transversal va ser l’enginyer industrial Esteve Terradas. Quant al finançament, el protagonista va ser sobretot l’empresari basc Horacio Echevarrieta.
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