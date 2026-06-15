Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Passeig de ManresaAscens Puig-reigGaspi i Oliver TreeHomicidi de la BaellsMort Ametlla de MerolaBegoña GómezVisita del Papa
instagramlinkedin

Cas Mango

L’àudio de la primera trucada de Jonathan Andic a Emergències: «El meu pare ha caigut per un barranc, enviïn algú!»

El fill del fundador de Mango va trucar al 112 entre sanglots i va apressar en la trucada que els equips de rescat anessin fins al punt on es va produir l’incident

Trucada íntegra de la trucada de Jonathan Andic al 112

Trucada íntegra de la trucada de Jonathan Andic al 112 / Zowy Voeten

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Periódico

Barcelona

El 14 de desembre del 2024, moments després de la caiguda mortal del seu pare Isak,Jonathan Andic va realitzar una trucada al 112 informant que el fundador de Mango s’havia precipitat per la muntanya. Així es desprèn dels àudios emesos aquest matí per Catalunya Ràdio, en què es pot sentir Jonathan parlar entre sanglots amb una tècnica d’Emergències. «Necessito ajuda, necessito ajuda», diu el fill del fundador de Mango. A preguntes de l’operadora, va continuar «plorant»: «El meu pare ha caigut, som a Collbató, sí que ha caigut…».

L’operadora del 112 pregunta: «¿Ha caigut o ha ensopegat?», i Andic respon: «Crec que ha caigut per un barranc, per favor, enviïn algú,enviïn una ambulància, enviïn algú, per favor». La tècnica també li va preguntar si des d’on es trobava podia veure el seu pare, a la qual cosa el Jonathan va contestar que «no»: «No el veig». També se li va preguntar si sabia l’altura del barranc pel qual s’havia precipitat el seu pare i si aquest encara contestava. «No, no contesta», va respondre. La trucada d’Emergències va ser transferida als Bombers i Jonathan Andic, que continuava plorant, va afirmar: «El meu pare ha caigut».

La transcripció de la comunicació ja es coneixia. La defensa de Jonathan Andic va voler desmentir amb aquesta la versió de la interlocutòria judicial que assegurava que hi va haver contradicció en les seves trucades.

Notícies relacionades i més

[Hi haurà ampliació]

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  2. El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
  3. Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
  4. La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
  5. Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
  6. Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
  7. El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
  8. Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?

L’àudio de la primera trucada de Jonathan Andic a Emergències: «El meu pare ha caigut per un barranc, enviïn algú!»

L’àudio de la primera trucada de Jonathan Andic a Emergències: «El meu pare ha caigut per un barranc, enviïn algú!»

Les temperatures tornen a pujar a tot Espanya en una setmana marcada per la calor generalitzada i les tempestes a l’interior

Les temperatures tornen a pujar a tot Espanya en una setmana marcada per la calor generalitzada i les tempestes a l’interior

Taller ciutadà per definir els Pressupostos Participatius de Solsona: les propostes dels veïns que passen a la final

Taller ciutadà per definir els Pressupostos Participatius de Solsona: les propostes dels veïns que passen a la final

Catalunya lidera la llista d’espera de la dependència: 80.827 persones esperen rebre una prestació, davant 14.559 a Madrid

Catalunya lidera la llista d’espera de la dependència: 80.827 persones esperen rebre una prestació, davant 14.559 a Madrid

El Regne Unit també limitarà les xarxes a la nit als joves fins als 18 anys

El Regne Unit també limitarà les xarxes a la nit als joves fins als 18 anys

La nova moda de la nicotina que espanta Europa: saquets sense fum, però amb risc d’addicció

La nova moda de la nicotina que espanta Europa: saquets sense fum, però amb risc d’addicció

Tatiana Badiola, de 33 anys, entre les primeres beneficiàries de les ajudes de la llei ELA: «Ara comença un altre repte; convertir aquest dret en cures reals»

Tatiana Badiola, de 33 anys, entre les primeres beneficiàries de les ajudes de la llei ELA: «Ara comença un altre repte; convertir aquest dret en cures reals»

La Festa dels Templers de Puig-reig passa del juny al setembre

La Festa dels Templers de Puig-reig passa del juny al setembre
Tracking Pixel Contents