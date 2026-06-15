Revolució mèdica
Una nova generació de fàrmacs millorarà encara més la pèrdua de pes
La futura comercialització de noves teràpies aspira a batre rècords. Els experts creuen que permetrà la pèrdua de gairebé un 30% del pes corporal sense perdre massa muscular, cosa que transformarà l’abordatge de la malaltia crònica.
A principis del 2027 arribarà una pastilla com a alternativa als injectables
Patricia Martín
Els nous fàrmacs per aprimar-se, les injeccions amb semaglutida (comercialitzades com Ozempic i Wegoby, entre d’altres) i tirzepatida (Mounjaro), estan transformant l’abordatge de l’obesitat. La seva popularitat, avivada per celebritats i influencers, rau que no només faciliten que persones amb talla 3XL passin a tenir una envergadura molt menor, sinó que estan demostrant beneficis davant de diverses malalties associades, com patologies cardiovasculars, apnea del son o fetge gras.
Per això, la indústria farmacèutica, que està obtenint ingressos milionaris amb Ozempic, aprovat només per a diabetis i la versió amb dosis més altes autoritzada per a la pèrdua de pes, Wegoby, així com amb Mounjaro, una vegada que ha trobat la clau de trobar medicaments que imiten l’efecte de les hormones gastrointestinals GLP-1 i GIP, augmentant la sacietat i alentint el buit gàstric, ha continuat invertint per desenvolupar noves presentacions, indicacions i molècules amb més poder aprimador o beneficis associats.
És per això que, a curt termini, els especialistes esperen l’arriba- da d’un tercer arsenal de teràpies (el primer va arribar ara fa 20 anys) que, segons els assajos, permetran més pèrdua de pes i, sobretot, "individualitzar els tractaments", segons assenyala Núria Vilarrasa, endocrina de l’Hospital Universitari de Bellvitge. "Els més potents, probablement, quedaran reservats per a aquells pacients que amb els previs no hagin aconseguit l’objectiu, que no únicament és perdre pes, sinó també millorar la qualitat de vida i les complicacions associades a l’obesitat. A més, els que tinguin efectes per a determinades patologies en concret, s’utilitzaran en els pacients que puguin beneficiar-se en més mesura d’aquest efecte".
"No aconseguirem curar l’obesitat però podem tractar-la, controlar-la, amb tractaments més individualitzats, com amb altres patologies com el colesterol o la hipertensió", vaticina.
Nous fàrmacs
En primer lloc, a finals d’any o principis del 2027, començaran a comercialitzar-se fàrmacs orals, en comptes d’injectables, amb una producció, logística i distribució més senzilla i més atractius per a les persones que tenen por de les agulles. Els estudis indiquen que proporcionen una pèrdua de pes menor, d’entre un 11% i 13% del pes corporal, davant el 16% i 22% de les injeccions, però com que són més fàcils de produir, ja que no s’ha de respectar la cadena de fred, els metges esperen que arribin a un menor preu i que puguin servir també per a la fase de manteniment del pes perdut.
La rebaixa podria multiplicar el nombre d’usuaris, ja que les injeccions costen entre 170 i 350 euros mensuals a les farmàcies, perquè no estan finançades de moment per a l’obesitat en el sistema nacional de salut. L’Agència Europea del Medicament (EMA) ha recomanat aquesta mateixa setmana semaglutida oral per a la pèrdua de pes, i no només per a la diabetis, un pas que és molt demanat pels especialistes, per la qual cosa Espanya podria acabar assumint en els pròxims mesos aquesta nova indicació.
"Estem gastant molts diners a tractar malalties que són conseqüència de l’obesitat, per la qual cosa no té cap sentit que no estiguin finançades molècules que estan demostrant tants beneficis per a la salut", opina Vilarrasa, de la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició.
Més enllà dels medicaments orals, els especialistes esperen també l’arribada d’altres fàrmacs que tindran, com a columna vertebral, l’antagonista del receptor GLP-1, que és l’hormona intestinal que actua sobre els centres cerebrals que regulen la gana i augmenten la sacietat. En aquest sentit, s’ha observat que hi ha receptors GLP-1 al cor, el ronyó, el fetge, i per aquesta raó, els medicaments que imiten l’efecte d’aquesta hormona estan demostrant beneficis davant malalties associades a l’obesitat.
Fetge gras i colesterol
Un d’aquests medicaments prometedors té un efecte dual: imita el GLP-1 i també el glutagó, que és una hormona que produeix el pàncrees i augmenta els nivells de sucre en sang quan baixen massa. "Aquest fàrmac estarà especialment indicat per als pacients amb fetge gras, perquè el glutagó ajuda a metabolitzar els greixos promovent que s’oxidin", explica Vilarrasa. De moment s’està provant en un assaig en fase III i s’espera que arribi el 2027 o principis del 2028. I més potent encara serà Retatrutida, un fàrmac trigonista, que activa tres receptors hormonals simultàniament, GLP-1, GIP i glutagó. L’assaig en fase III Triumph-1 ha demostrat, recentment, que aquesta combinació bat rècords al proporcionar pèrdues de pes d’un 28% en any i mig.
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