Impacte del Grand Départ a la ciutat
El Tour de França atraurà a Barcelona uns 850.000 aficionats i implicarà importants talls de tràfic
PREPARATIUS |
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Barcelona s’enfronta amb el Grand Départ del Tour de França al «segon gran repte» logístic de l’any després de la visita del Papa
Gerardo Santos
Una setmana després de la visita del Papa a Barcelona, l’Ajuntament de la capital catalana ha detallat com es desenvoluparà el dispositiu de mobilitat que permetrà acollir el Grand Départ del Tour de França, que han descrit com el «segon gran repte» logístic de l’any, després del viatge de Lleó XIV, amb el desplegament d’uns 900 agents de la Guàrdia Urbana.
Segons les previsions municipals, uns 850.000 aficionats assistiran en total a les tres jornades en què el Tour tenyirà de groc Barcelona. Primer, a la presentació dels ciclistes, que tindrà lloc davant la torre de Jesús de la Sagrada Família el dia 2 de juliol; en segon lloc, a l’etapa inaugural de la carrera el 4 de juliol, una contrarellotge per equips que transcorrerà íntegrament a la ciutat; per acabar, el dia 5, en l’etapa que arrenca des de Tarragona i finalitzarà amb la pujada a la muntanya de Montjuïc.
L’esdeveniment comportarà afectacions tant en el trànsit rodat com en la mobilitat dels veïns. Més enllà de l’evident barrera física que comporta el pas de la carrera per importants vies com la rambla Guipúscoa, el carrer Aragó o el carrer Mallorca, serveis de transport públic com el metro, autobusos, Bicing o Aerobus també es veuran afectats.
Talls de trànsit
La presentació dels equips tindrà lloc el dia 2 a l’entorn de la Sagrada Família, el recinte modernista de Sant Pau i l’avinguda Gaudí, que quedarà completament tallada al trànsit i on els establiments de restauració no podran utilitzar les terrasses en tota la jornada. També es limitarà l’accés als aparcaments, tot i que, en realitat, les afectacions començaran abans, durant la nit anterior amb la col·locació de les barreres de protecció i amb talls de trànsit definitius a partir de les 14.00 hores. La reobertura començarà a les 21.30 hores.
El 4 de juliol arrencarà la carrera oficialment, amb una contrarellotge per equips que travessarà Barcelona des del parc del Fòrum fins a Montjuïc. És el dia que comportarà més afectacions de trànsit i de mobilitat. El llistat de vies en les quals es tallarà el trànsit és extens: avinguda del Litoral, carrers Bac de Roda, Llull, Josep Pla, rambla Guipúscoa, carrer Aragó, passeig de Gràcia, carrers Mallorca, Lepant, Tarragona, plaça d’Espanya i avinguda de Maria Cristina. L’ajuntament adverteix que les afectacions començaran al migdia, i el tancament complet del circuit serà a les 13.30 hores. Les hores crítiques seran entre les 16.00 hores i les 19.30 hores, just en el moment en què tindrà lloc la carrera. La normalitat es recuperarà progressivament a partir de les 20.30 hores.
Afectacions a la ronda Litoral
Principalment en sentit Besòs, la ronda Litoral patirà talls i limitacions puntuals en accessos i sortides el mateix 4 de juliol. Així, l’accés 26 quedarà tancat tant per sortir com per entrar. La sortida 25 en sentit Besòs estarà tancada, tot i que l’entrada sí que serà circulable. Quedaran tancades totalment les sortides i entrades 23 i 24 en sentit Besòs. En sentit Llobregat, quedaran oberts els accessos 24 per a la sortida (tot i que restringits, només cap a Parc Fòrum i Diagonal Mar) i per a l’entrada. L’entrada 23 en sentit Llobregat també quedarà oberta, tot i que només per a trànsit residual, mentre que la sortida 23 en sentit Llobregat no serà transitable. Els accessos a la sortida 22 estaran oberts. Al seu torn, divendres dia 3, a partir de les 18 hores, quedarà prohibit l’estacionament a tot el recorregut de la contrarellotge.
5 de juliol, segona etapa
Les restriccions per la pesta porcina africana (PPA) han obligat a modificar el recorregut de la segona etapa, que comença a Tarragona i torna a finalitzar a la muntanya de Montjuïc, per evitar el pas per Collserola. D’aquesta manera, la carrera entrarà a Barcelona des del carrer de Collblanc (que comparteix frontera amb l’Hospitalet de Llobregat). Els ciclistes passaran per la travessera de les Corts, els carrers de Sants i de la Creu Coberta fins a arribar a la plaça d’Espanya, i encarar allà una nova pujada a la muntanya màgica.
Les restriccions al trànsit començaran també a partir del migdia, i el tancament complet serà a partir de les 13.30 hores. Entre les 15.45 i les 17.45 hores, la muntanya quedarà pràcticament aïllada i la circulació es restablirà a partir de les 18.00 hores.
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