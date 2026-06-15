Mesura històrica
El Regne Unit també limitarà les xarxes a la nit als joves fins als 18 anys
Londres ha confirmat la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys a partir de l’any que ve
Lucas Font
El Regne Unit ha confirmat aquest dilluns la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys a partir del 2027. La mesura ha sigut confirmada pel primer ministre, Keir Starmer, després d’un procés de consulta pública que ha comptat amb el suport del 90% dels pares. «Els pares volen que els seus fills estiguin segurs i siguin feliços, però el món digital ho ha fet més difícil que mai. He escoltat de primera mà famílies que clamen per un canvi i farem el correcte per elles», ha assegurat Starmer.
La mesura preveu anar més enllà que la implementada per Austràlia, ja que inclourà la prohibició per als menors de 16 anys de xatejar amb desconeguts a través d’aplicacions de videojocs ‘online’. El Govern també està estudiant limitar l’anomenat «‘autoscroll’ automàtic» per als joves d’entre 16 i 18 anys en horari nocturn. «Anem més enllà que qualsevol altre país del món al prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys i establir mesures de protecció més àmplies per tornar als nens la seva infància», ha afegit el primer ministre.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?