Un reportatge sobre la realitat hídrica d’Extremadura guanya la desena edició del Premi de Periodisme Aqualia
La periodista Celia Lafuente López ha estat reconeguda amb el primer premi per una peça emesa a COPE Extremadura centrada en els reptes de la gestió de l'aigua a la comunitat autònoma. El certamen celebra aquest any la desena edició després de superar els 600 treballs presentats des de la seva creació.
El reportatge ‘El agua que nos une: un viaje por la realidad hídrica de Extremadura’ s’ha alçat amb el Premi de Periodisme Aqualia 2026. La peça, elaborada per Celia Lafuente López per a COPE Extremadura, analitza el paper de l’aigua en el desenvolupament social i econòmic de la regió i aborda els desafiaments que planteja el canvi climàtic per a la gestió d’aquest recurs. La decisió del jurat es va donar a conèixer dimecres passat durant un acte celebrat a la seu de l'Associació de la Premsa de Madrid (APM), coincidint amb el desè aniversari del guardó. En aquesta edició hi han concorregut 79 treballs periodístics.
Segons va destacar el jurat, el reportatge guanyador sobresurt per combinar el rigor informatiu amb una àmplia diversitat de testimonis i per oferir una visió completa de l'impacte que té l'aigua al territori extremeny. La peça també posa el focus en la necessitat d’avançar cap a models de gestió més eficients i sostenibles.
Els accèssits han recaigut a Álvaro Gómez Casado, pel treball radiofònic ‘Nuevas tecnologías para atajar las fugas de agua’, emès a Onda Cero Segòvia, i a Jesús Mudarra Maqueda, autor del reportatge ‘El trabajo invisible de los custodios del agua de Jaén’, publicat a Jaén Hoy.
A més, el jurat ha concedit dues mencions especials. La primera ha estat per a Martín Mucha Manani pel reportatge ‘Los equilibristas del agua (y el gran desborde que han controlado)’, publicat a El Mundo. La segona ha reconegut Griselda Romero Vílchez per l'article ‘España ante la falta de inversión en agua’, publicat a la revista especialitzada ‘Retema’.
L'aigua, un assumpte estratègic
Durant la cerimònia, els responsables d'Aqualia i els representants de l'àmbit periodístic van reivindicar la importància d'apropar a la ciutadania els desafiaments relacionats amb el cicle integral de l'aigua. Santiago Lafuente, CEO d'Aqualia, ha expressat l'agraïment a tots els professionals que han participat en aquesta convocatòria i ha compartit una reflexió sobre l'evolució del certamen. Alhora, ha subratllat que "la nostra relació amb els mitjans de comunicació s'articula com una aliança entre el sector de l'aigua i el periodisme. Som conscients que estem en un moment de transformació del sector i cal comunicar-ho".
Per part seva, el director adjunt d'El Economista, Rubén Esteller, va impartir una ponència sobre la importància de la informació sobre l'aigua. Durant la seva intervenció, Esteller va destacar: "La societat moderna se sosté sobre quatre pilars invisibles: l'energia, l'aigua, les comunicacions i la informació. Mentre funcionen, amb prou feines hi pensem. Però quan un falla, descobrim fins a quin punt depenem de tots els altres. I potser aquesta sigui la missió del periodisme especialitzat: ajudar a entendre allò que sosté la nostra vida diària abans que deixi de funcionar”.
Deu anys de trajectòria
El Premi de Periodisme Aqualia arriba aquest any a una dècada de trajectòria. Des de la posada en marxa ha rebut 613 treballs procedents de diferents formats i mitjans de comunicació de tot Espanya. L'organització va aprofitar la celebració per retre homenatge als professionals guardonats en les nou edicions anteriors.
- Tomás Díaz (1a Edició, El Economista).
- Francisco Jiménez (2a Edició, Diario SUR).
- Jorge García (3a Edició, La Verdad de Murcia).
- Paco Rego (4ª Edició, El Mundo).
- Rosa Domínguez (5a Edició, La Gaceta de Salamanca).
- Raquel Montenegro (6a Edició, Europa Sur).
- José María Montero i Ángela Blanco (7a Edició, Tierra y Mar - Canal Sur Televisión).
- Javier Bolaños (8a Edició - categoria Ràdio, Canal Sur Radio).
- Mercedes Ros (8a Edició - categoria TV, En Profundidad - CMM Noticias).
- Ana Pobes (8a Edició - categoria Premsa, La Tribuna de Ciudad Real).
- Vicky Luis Martín (9a Edició, Televisión Canària).
El Premi de Periodisme Aqualia té com a objectiu reconèixer la tasca informativa dels periodistes que traslladen la importància de la gestió del cicle integral de l'aigua a la vida quotidiana dels ciutadans, i que contribueixen a incrementar la cultura de l'aigua com a bé escàs i preuat. Aquests Premis estan dotats amb un total d'11.000 euros, 6.000 dels quals s'han destinat al guanyador (una quantia que, amb motiu del 10è aniversari, és el doble de les edicions anteriors), 1.500 a cadascun dels accèssits i 1.000 euros per a les mencions especials.
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