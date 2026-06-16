Artèria fonamental
Les obres de la Meridiana fins a Fabra i Puig s’encareixen en 3,2 milions d’euros per canvis i excavacions arqueològiques
La reforma del tram, que ha d’acabar-se a la tardor, ha incrementat els costos per les reparacions d’un col·lector, la substitució de tot l’enllumenat i la renovació de voreres i paviments, entre altres treballs no planificats d’inici
Jordi Ribalaygue
La reforma dels sis quilòmetres de l’avinguda Meridiana és una de les principals obres en què Barcelona està embarcada des de fa anys. La remodelació es va iniciar el juny del 2018 a l’extrem que desemboca a la plaça de les Glòries i encara ha d’afrontar el seu desafiament més gran, el que es repta a mudar d’aspecte l’altra punta de la via. És la que opera com una autopista urbana que separa els districtes de Sant Andreu i Nou Barris i constitueix una de les principals entrades a la capital pel marge nord, amb una intensitat mitjana diària de 13.578 vehicles. La transformació d’1,8 quilòmetres entre Glòries i el carrer Felip II, amb menys carrils de trànsit i zones per a vianants i ciclistes més amples, es va acabar a mitjans del 2024. Ara ha de completar-se la renovació d’un quilòmetre més d’avinguda, fins al passeig de Fabra i Puig. Es preveu que culmini aquesta pròxima tardor i resultarà més cara del que s’havia acordat.
L’Ajuntament de Barcelona va fer públic el mes passat que el preu de les obres del segon dels quatre grans trams de la reforma s’ha encarit en 3,2 milions d’euros. El projecte entre Felip II i Fabra i Puig es va atorgar l’octubre del 2024, amb una inversió total de 18,99 milions d’euros assumida pel consistori. Amb els treballs en marxa des de fa més d’un any, el govern municipal ha exposat ara que la posada a punt d’aquest tram de la Meridiana acabarà ascendint a 22,2 milions d’euros, per sobre de l’import pel qual es va concedir la rehabilitació.
El gerent de mobilitat, infraestructures i obres de l’ajuntament, Ricard Font, va explicar a la comissió municipal d’urbanisme del mes passat que l’increment de la despesa en la reforma fins a Fabra i Puig responia a una «adaptació tècnica sobrevinguda» i «millores introduïdes durant l’execució» de les tasques. Va desgranar un ramell de motius: les reparacions d’un col·lector que es va trobar més malmès del que s’esperava; la substitució de tot l’enllumenat en comptes d’un terç de l’estesa, com s’havia planificat; un volum de restes arqueològiques dels segles XIX i XX superior al predit i que s’ha hagut de documentar; un reforç del drenatge superficial de la via; voreres i paviments més gruixuts perquè durin més; ajustos en els sistemes de reg per adaptar-se a períodes de sequera; recuperació de lloses de granit, i canvis en la senyalització semafòrica no planificats d’entrada.
Tres segments
La remodelació del segon tram de la Meridiana es va repartir en tres lots per altres tants segments de l’avinguda. L’adequació dels 280 metres entre els carrers Felip II i Garcilaso es va adjudicar a l’empresa Voltes Connecta per 4,78 milions d’euros. Amb la modificació, s’afegeixen 689.771,64 euros a la quantitat, un 14,43% més a causa de «necessitats detectades durant l’execució de les obres», segons el consistori.
El recorregut de 300 metres entre Garcilaso i els carrers Cardenal Tedeschini i Pegàs es va entregar a la constructora Acsa per 6,36 milions d’euros. La revisió eleva la quantia en 977.147,38 euros, un 15,34% més del desemborsament que s’augurava. Finalment, els 570 metres de Cardenal Tedeschini a Fabra i Puig es van confiar a CRC Obras y Servicios per 6,48 milions d’euros. Amb l’actualització dels preus, la suma ascendirà 1,54 milions més del que s’havia anunciat, cosa que suposa una pujada del 19,72%.
La modificació de l’import del projecte de reforma de la Meridiana es va aprovar amb els vots a favor del PSC, Barcelona en Comú i ERC. En canvi, Junts es va abstenir mentre que el PP i Vox s’hi van oposar. Font va defensar que l’augment dels costos no supera els 22,3 milions d’euros que figuren en el pressupost per al coneixement de l’administració, una estimació que orienta sobre quina pot ser la despesa definitiva màxima, afegint-hi possibles desviacions i altres despeses derivades.
Accelerar la remodelació
Després de les explicacions de l’executiu socialista, els Comuns i els republicans van instar que la tercera fase de la reforma fins al pont de Sarajevo s’abordi com més aviat millor. En paral·lel, la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i entitats dels districtes de Sant Andreu i Nou Barris han reclamat imprimir velocitat a les obres, apel·lant a raons de reparació històrica i salut. Els grups veïnals han demanat que s’atenguin les peticions dels residents i han presentat al·legacions per guanyar més espai públic que connecti els barris situats a una riba i l’altra de l’avinguda.
Les obres d’aquest nou tram encara trigaran més d’un any a començar i no s’ha revelat un calendari precís de finalització. La remodelació encara està en procés de traçar-se. Al maig, l’ajuntament va atorgar el contracte per redactar el projecte entre Fabra i Puig i el pont de Sarajevo per 552.054,73 euros. El consistori calcula que l’avantprojecte estarà a punt durant la primavera del 2027, a la qual seguiran els projectes executius i la licitació de la rehabilitació d’aquest recorregut. Encara quedarà un últim tram per completar la transformació de la Meridiana, en aquest cas fins al límit amb Montcada i Reixac.
Per la seva banda, el PP va qüestionar durant la comissió que les obres de l’artèria hagin generat un «sobrecost», que va atribuir a una mala planificació. Encara més, va afirmar que els fets sobrevinguts pels quals es justifica que s’elevi la factura haurien d’haver-se detectat en les auditories prèvies als treballs. Al seu torn, els conservadors van advertir que l’encariment d’obres públiques per causes que es cataloguen com a sobtades es repeteix amb massa freqüència a Barcelona i van criticar que no s’hagin tramitat ajudes per als comerciants afectats per les obres de la Meridiana. Vox va sostenir que la reforma de l’avinguda estrangula la mobilitat.
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