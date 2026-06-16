Injecció de 18 milions a l’any per investigar la salut de les dones
Valentina Raffio
Espanya s’ha proposat tancar la històrica bretxa de gènere que, des de fa segles, afecta la investigació científica sobre la salut de les dones i que, segons constaten múltiples estudis, ha invisibilitzat molts dels mals que afecten més de la meitat de la població. Per fer front a això, Pedro Sánchez va anunciar ahir que el Govern desplegarà un nou programa que inclou, entre altres mesures, triplicar la inversió en R+D dedicada, específicament, a la salut de les dones, fins a arribar prop de 18 milions d’euros anuals. "Aquesta iniciativa servirà per impulsar la investigació, el diagnòstic i el tractament en àrees que no han rebut l’atenció necessària i que condicionen la vida de milers de dones del nostre país. Parlem de dolor crònic, de malalties autoimmunitàries i tiroidees, de salut cardiovascular i mental, de la menopausa i de salut hormonal", va afirmar Sánchez durant la presentació del programa.
La iniciativa, liderada pel Ministeri de Ciència i presentada a la seu de la Fundació Ortega-Marañón, contempla tres grans línies d’actuació. La primera consisteix a impulsar un programa per fomentar que empreses i centres d’investigació duguin a terme projectes d’R+D en salut de les dones a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació.
Treball col·laboratiu
La segona se centra a desplegar una nova línia de finançament a l’Institut de Salut Carlos III perquè les institucions d’aquesta xarxa científica estatal treballin en aquestes àrees de manera col·laborativa. I la tercera planteja la creació d’una nova línia de contractes predoctorals específics enfocats al desenvolupament de projectes d’aquesta temàtica en la principal convocatòria de l’Agència Estatal d’Investigació.
Un dels objectius del programa serà millorar la investigació de l’endometriosi i de la síndrome ovàrica metabòlica poliendocrina.
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