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Injecció de 18 milions a l’any per investigar la salut de les dones

Injecció de 18 milions a l’any per investigar la salut de les dones

Injecció de 18 milions a l’any per investigar la salut de les dones / SANITAS - Archivo

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Valentina Raffio

Barcelona

Espanya s’ha proposat tancar la històrica bretxa de gènere que, des de fa segles, afecta la investigació científica sobre la salut de les dones i que, segons constaten múltiples estudis, ha invisibilitzat molts dels mals que afecten més de la meitat de la població. Per fer front a això, Pedro Sánchez va anunciar ahir que el Govern desplegarà un nou programa que inclou, entre altres mesures, triplicar la inversió en R+D dedicada, específicament, a la salut de les dones, fins a arribar prop de 18 milions d’euros anuals. "Aquesta iniciativa servirà per impulsar la investigació, el diagnòstic i el tractament en àrees que no han rebut l’atenció necessària i que condicionen la vida de milers de dones del nostre país. Parlem de dolor crònic, de malalties autoimmunitàries i tiroidees, de salut cardiovascular i mental, de la menopausa i de salut hormonal", va afirmar Sánchez durant la presentació del programa.

La iniciativa, liderada pel Ministeri de Ciència i presentada a la seu de la Fundació Ortega-Marañón, contempla tres grans línies d’actuació. La primera consisteix a impulsar un programa per fomentar que empreses i centres d’investigació duguin a terme projectes d’R+D en salut de les dones a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació.

Treball col·laboratiu

La segona se centra a desplegar una nova línia de finançament a l’Institut de Salut Carlos III perquè les institucions d’aquesta xarxa científica estatal treballin en aquestes àrees de manera col·laborativa. I la tercera planteja la creació d’una nova línia de contractes predoctorals específics enfocats al desenvolupament de projectes d’aquesta temàtica en la principal convocatòria de l’Agència Estatal d’Investigació.

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Un dels objectius del programa serà millorar la investigació de l’endometriosi i de la síndrome ovàrica metabòlica poliendocrina.

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