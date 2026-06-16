L’Ajuntament debat el futur del centre comercial de la Vila Olímpica
El Periódico
L’Ajuntament de Barcelona debatrà demà, en la comissió d’Economia i Hisenda, què fer amb el centre comercial en declivi El Centre de la Vila, situat al barri de la Vila Olímpica, al districte de Sant Martí. Pertany a l’Estat, a través de la Societat Estatal de Mercats Centrals de Proveïment (Mercasa), que el va treure a subhasta sense èxit. La setmana passada la societat pública va declarar desert el procediment, al qual no es va presentar cap postor. Ara preveu tornar a intentar-ho amb una rebaixa. El preu de sortida inicial era de 25,7 milions d’euros i en la pròxima, la data de la qual encara no està fixada, pot baixar fins a 21,9 milions. Si també resultés deserta en aquesta ocasió, a la tercera ronda el preu mínim de venda podria baixar fins a 18,5 milions.
El complex es compon de quatre plantes comercials, amb 83 locals, més de la meitat ara buits, i dos nivells d’aparcament, un ara tancat, en una parcel·la amb una superfície de 17.400 m2 . Va albergar, fins al 2023, els cines Yelmo Icària. El principal obstacle per a la venda, expliquen fonts coneixedores, és que el nou amo hauria d’afrontar una inversió substancial per actualitzar l’immoble.
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