L’executat a Balmes era un balcànic vinculat al narco
La policia, que relaciona el crim amb una venjança, ha enviat la fotografia del sospitós a les autoritats europees.
Germán González
Els Mossos d’Esquadra han identificat l’home que va ser assassinat el dimecres 10 de juny al carrer de Balmes de Barcelona al costat de la comissaria de la Policia Nacional. No ha sigut fàcil, ja que es tracta d’una persona que tenia diverses identitats per poder camuflar-se millor. A partir de les seves empremtes dactilars, traslladades a les bases de dades de l’Europol, els investigadors han determinat que es tracta d’un ciutadà balcànic, segons ha pogut saber aquest diari, i vinculat a una organització criminal.
Per aquesta raó, la principal hipòtesi que manegen els investigadors és que la seva mort està relacionada amb un ajust de comptes. De fet, la víctima, d’origen serbi, tenia una ordre de detenció en vigor dictada per les autoritats de Bèlgica, segons va avançar ahir la periodista Anna Punsí. Una vegada coneguda la identitat del finat, relacionat amb delictes com el narcotràfic i el contraban, els agents podran afinar més la recerca del principal sospitós, que continua fugit. Segons les primeres investigacions, tot apunta que el crim es va deure a una disputa violenta entre bandes criminals. El cas segueix sota secret de sumari.
El sospitós va disparar molt a prop de la víctima i després va escapar corrent. En una parada d’autobús pròxima va deixar la pistola, d’un calibre petit, un telèfon mòbil i un casc de ciclista que li hauria servit per amagar l’arma, segons fonts policials. A l’assassinar la víctima a cara descoberta, els investigadors compten amb imatges del pistoler captades per les càmeres de seguretat de la comissaria de la Policia Nacional. Gràcies a elles, els Mossos han pogut difondre la seva fotografia entre diferents cossos de seguretat tant estatals com internacionals, amb l’objectiu d’identificar-lo.
Dos serbis assassinats
Es dona la circumstància que l’home assassinat a trets al carrer de la Mineria de Barcelona el 7 de juny també era d’origen serbi. Es tracta de Mario D., nascut a Belgrad, segons els mitjans de comunicació d’aquest país. L’assassí, que vestia completament de negre i era alt i corpulent, també va escapar i els Mossos l’estan buscant.
Mario D. estaria relacionat amb grups criminals del seu país dedicats al narcotràfic i a l’extorsió, entre altres delictes, segons fonts policials, tot i que de moment es desconeix què feia a Barcelona el finat i si tenia algun negoci amb bandes locals dedicades al tràfic de cocaïna. Algunes operen al port de Barcelona, un dels punts d’entrada d’aquest tipus de substàncies des de Sud-amèrica, abans de la seva distribució a la resta d’Europa.
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