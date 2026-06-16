Les vagues de sanitat sumen tres milions de cancel·lacions
Els metges arrenquen la cinquena setmana de protestes abans de l’aturada estiuenca i amenacen de convocar aturades indefinides després de l’estiu.
Nieves Salinas
La cinquena setmana de vaga contra l’Estatut Marc convocada pels sindicats va reunir ahir davant el Ministeri de Sanitat uns 600 metges de tot el país en una concentració en la qual, al ja conegut crit de "no és vocació, és explotació", va tornar a mostrar el seu rebuig del text. Els sindicats amenacen d’escalar el conflicte i convocar una vaga indefinida després de l’estiu. Des que es van iniciar les aturades, Espanya ha registrat més de tres milions d’"actes mèdics" cancel·lats, des de cites i consultes fins a intervencions, segons van admetre els mateixos sindicats convocants, que demanen "disculpes als pacients".
Així ho assenyalava Miguel Lázaro, president de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), que, juntament amb el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic d’Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O’mega), forma part del comitè de vaga.
Davant el ministeri, els metges van protagonitzar l’acte central de la seva cinquena setmana de vaga nacional –a Catalunya l’aturada serà demà– i van assegurar: "Davant l’absència total de propostes dels responsables ministerials, el nul avanç en el conflicte mantingut fins ara i l’afany de Sanitat a seguir endavant amb la tramitació del text, les organitzacions sindicals han decidit escalar en les mobilitzacions després dels mesos d’estiu".
En aquest sentit, el col·lectiu va explicar que respectarà el període d’"estiu" perquè la situació "es complica encara més per l’exigüitat de les plantilles mèdiques i facultatives, gairebé sense suplències, amb la consegüent sobrecàrrega per poder garantir el descans vacacional preceptiu i necessari".
"Volem negociació"
Amb consignes com "metge explotat, metge abandonat" o "volem negociació, no imposició", els facultatius, arribats de diferents punts d’Espanya, van mostrar novament davant el ministeri el seu malestar per un Estatut Marc, aprovat pel Consell de Ministres el 2 de juny, que, creuen, no recull les seves peticions. Després de la concentració d’ahir, al llarg de la setmana hi haurà noves mobilitzacions a les diferents comunitats autònomes davant d’hospitals o centres de salut.
Amb les primeres dades oficials facilitades per les comunitats, el suport a l’aturada en aquesta primera jornada de vaga va ser desigual. A Galícia, en el torn de matí, va ser del 15,15% als centres sanitaris. A Extremadura, es va registrar un 17,82% de seguiment. Un percentatge similar al d’Andalusia, on va ser del 17%, amb les províncies d’Almeria i Huelva per sobre del 20%.
Per la seva banda, el Servei Canari de la Salut (SCS) va xifrar el seguiment en el 8,93% dels treballadors d’Atenció Primària i Hospitalària. A València, la Conselleria de Sanitat el va situar en el 6,86%, mentre que CESM-CV va apuntar a una participació "extraordinària" del 90%, tenint en compte que els serveis mínims als hospitals basculen entre el 75% i el 100%, i a primària se situen en un 50%.
El Comitè de Vaga assegura que, si no es produeix cap canvi durant aquestes noves cinc jornades d’aturada que van començar ahir, al setembre anunciarà una vaga indefinida i noves mesures de pressió per mantenir les reivindicacions del col·lectiu, que giren entorn de la creació d’un Estatut propi del metge i el facultatiu, i un àmbit de negociació específic, amb garanties jurídiques reals i sense dependència d’altres taules.
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