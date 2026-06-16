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Mollet invertirà tres milions per renovar els centres educatius

Mollet invertirà tres milions per renovar els centres educatius

Mollet invertirà tres milions per renovar els centres educatius

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EDU GIL

Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat el pla Mollet Educa 2026-2028, un full de ruta que preveu invertir un mínim de tres milions d’euros en la millora dels centres educatius públics de la ciutat durant els pròxims tres anys. El programa beneficiarà les 10 escoles públiques d’infantil i primària, l’escola d’educació especial, les tres escoles infantils municipals i l’escola d’adults, amb l’objectiu de modernitzar els equipaments i garantir una planificació estable de les actuacions de manteniment i millora fins a l’any 2028.

La major part de l’esforç econòmic recaurà sobre les arques municipals. Dels més de tres milions previstos, l’ajuntament hi aportarà 2,38 milions, mentre que la Generalitat hi contribuirà amb 687.700 euros a través del programa de cooperació financera per a la realització d’obres de reforma, adequació i millora (RAM).

Les dades del pla mostren que aquest 2026 serà l’any amb més volum d’inversió, amb una dotació d’1,25 milions d’euros. Per al 2027 i el 2028 es mantindrà una inversió superior als 900.000 euros anuals. El consistori garanteix una partida mínima de 600.000 euros a l’any per a obres i actuacions de millora, a la qual s’afegiran 150.000 euros més anuals destinats exclusivament a treballs de pintura.

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"A Mollet tenim molt clar que invertir en educació és invertir en el futur de la ciutat. És un pla treballat de manera conjunta amb els equips directius dels centres i que ens ha permès prioritzar les actuacions que realment són necessàries", va explicar l’alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio (PSC). L’ajuntament va assenyalar que les actuacions es definiran de manera coordinada amb els equips directius dels diferents centres educatius.

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